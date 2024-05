Fed není spokojen se směřováním inflace k cíli. Nezměnil sazby, ubral z tempa redukce bilance

Americká centrální banka Fed rozhodla o ponechání úrokových sazeb beze změny v pásmu 5,25 až 5,5 procenta. Tento krok byl trhy očekáván, pásmo je stabilní od července roku 2023. Znamená maxima za poslední dvě dekády. Změna přichází u redukce bilance Fedu. Fed od června měsíční tempo u Treasuries upraví na pouze 25 miliard dolarů z dosavadních 60 miliard dolarů. Beze změny zůstává u hypotečním dluhem krytých nástrojů MBS na 25 miliardách dolarů, Fed tak obě složky vyrovnal. Do celoročního objemu redukce držby aktiv je to však zářez zásadní – tempo snižuje nově na 300 miliard dolarů ve srovnání se 720 miliardami po startu programu v červnu roku 2022. Obtížnost boje s inflací dostatečně vyjadřuje formulace měnového výboru FOMC amerického Fedu o „nedostatku dalšího postupu co do směřování inflace k 2% cíli“.

„FOMC nepovažuje za správné snížit cílové pásmo (pro sazby), dokud nebude silněji přesvědčen o udržitelném směřování inflace k cíli 2 procent,“ konstatuje zápis z jednání. Aktuální tempo při přepočtu na celý rok dosahuje 2,7 %, bez cen potravin 2,8 %. Pokud jde o duální cíl stabilních cen a plné zaměstnanosti, Fed přidal dovětek „za poslední rok“ do dřívější formulace o „lepší vyváženosti obojího“. U růstu ekonomiky Fed hovoří o solidním tempu, trhu práce silném a nezaměstnanosti nízké.

Od června roku 2022, kdy Fed spustil program kvatitativního utahování, měl mandát redukovat bilanci až o 95 miliard dolarů měsíčně. V důsledku programu zatím bilance Fedu klesla o zhruba 1,5 bilionu dolarů k 7,4 bilionům dolarů.

Trh teď napjatě čeká na slova šéfa Fedu Jeroma Powela, které na tiskové konferenci teprve přijdou.

Určitou rozkolísanost vnímáme na eurodolaru, který aktuálně obchoduje s +0,15 % u 1,0685 EURUSD. Zásadní pohyb se zatím nedostavuje ani na akciích, kde DJIA roste o 0,4 % a S&P 500 klesá o 0,1 % a vývoj je tak podobný stavu před rozhodnutím Fedu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 20:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1029 -0.2641 25.1859 25.0863 CZK/USD 23.4800 -0.4663 23.6240 23.4690 HUF/EUR 389.7472 -0.4197 391.6400 389.4546 PLN/EUR 4.3246 -0.2138 4.3505 4.3234

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7414 0.1921 7.7459 7.7110 JPY/EUR 168.3365 0.0178 168.7010 168.1390 JPY/USD 157.4365 -0.1589 157.9940 157.4020

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8551 0.1446 0.8560 0.8536 CHF/EUR 0.9829 0.2274 0.9836 0.9812 NOK/EUR 11.8353 -0.1586 11.8734 11.8210 SEK/EUR 11.7184 -0.2129 11.8681 11.6968 USD/EUR 1.0691 0.2175 1.0696 1.0649

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5387 -0.3691 1.5468 1.5373 CAD/USD 1.3753 -0.1535 1.3783 1.3748