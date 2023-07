Komerční banka, a.s.

IČ 45317054



Společnost Komerční banka, a.s. zveřejnila aktuální informaci o struktuře hlavních akcionářů Komerční banky, a.s. k 30.06.2023. V českém jazyce k nahlédnutí zde, v anglickém zde.



Tato informace je rovněž zveřejněna na internetových stránkách Komerční banky, a.s. zde:



https://www.kb.cz/cs/o-bance/povinne-uverejnovane-informace/akcionari-kb

https://www.kb.cz/en/about-bank/obligatory-published-information/shareholders-of-kb

(komerční sdělení)