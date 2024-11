"Britský Warren Buffett" o Nvidii: Nadšení z AI je už přehnané. Nedůvěra ho tentokrát stála výkon jeho portfolia

Akcie společnosti se letos téměř ztrojnásobily a analytici z Wall Street jsou k tomuto výrobci čipů převážně pozitivní. Terry Smith není tak ohromen. Proč?



Peněžní manažer, kterého britský tisk nazval britským Warrenem Buffettem, je vůči Nvidii skeptický. Podle něj tato největší světová akcie postrádá předvídatelný tok zisků a silnou historii vysoké návratnosti kapitálu. Smith se proto jejím akciím vyhýbá, i když uznává, že tento krok podkopává výkonnost jeho portfolia.



"Nejsem si jistý, že víme, jaká je budoucnost umělé inteligence, protože neexistují téměř žádné aplikace, za které by lidé platili," uvedl Smith v rozhovoru z 5. listopadu v Tokiu. „Budou ochotni zaplatit v dostatečném rozsahu a dostatečnou cenu, aby rally ospravedlnili? Protože pokud ne, budou mít dodavatelé čipů problém.“



Smithova opatrnost naráží na jednu z největších obav o budoucnost průmyslu umělé inteligence: ospravedlní nakonec příjmy generované z technologií investice v miliardách dolarů, které firmy vynaložily? Tyto pochybnosti přispěly k výprodeji, který vymazal z tržní hodnoty Nvidie zhruba 900 miliard dolarů z červnového maxima na srpnové minimum, i když akcie od té doby opět poskočily.





Nadšenci pro umělou inteligenci poznamenávají, že největší zákazníci Nvidie, včetně a Alphabetu, se zavázali k větším kapitálovým výdajům poté, co ve třetím čtvrtletí vynaložili rekordních 59 miliard dolarů do zařízení datových center a dalších fixních aktiv. Stratégové očekávají, že zaznamená ve fiskálním roce 2025 čistou ziskovou marži 56 %, jak technologické firmy pokračují ve zvyšování výdajů na AI, aby udržely krok s konkurencí.



Smith si však myslí, že tak velká marže nemusí vydržet. "I když je AI další velká věc a budeme platit dost peněz, abychom ji ospravedlnili, bude tu jen jeden výrobce těchto čipů?" řekl. "Pokud dosahujete fantastických výnosů, přitahuje to konkurenci. Když se podíváte na velké uživatele mikroprocesorů, které dodává, jako jsou , a , tak ti mají za sebou historii vývoje svých vlastních,“ dodal.



Zdroj: Bloomberg