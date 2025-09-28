Eisman je stále „dost optimista“

Investor Steve Eisman známý mimo jiné díky filmu The Big Short hovořil na CNBC o tom, že podle něj je celkové investiční prostředí stále dost přívětivé. „Pokračuje příběh umělé inteligence, ekonomika si vede poměrně dobře, Fed se posune trochu tím nebo jiným směrem, ale vcelku to nemá velký význam… Takže jsem i nadále dost optimista.“ Hostem na CNBC byl rovněž Aswath Damodaran, podle kterého drží ceny a valuace akcií nahoře rostoucí ziskovost obchodovaných společností.
Americká centrální banka celkově sníží sazby maximálně o jeden procentní bod, což podle investora není nic revolučního. Nepřijde nějaký agresivní cyklus snižování sazeb, jejich postupný pokles může mírně pomoci trhu s bydlením. Největším investičním a ekonomickým příběhem přitom zůstává umělá inteligence. Jeho centrum je nyní hardware a je otázkou, nakolik „budou poškozené softwarové společnosti.“
Velkou součástí tématu umělé inteligence je podle Eismana elektrická energie. Tedy to, jak budou zajištěny její dodávky pro datová centra a další technologickou infrastrukturu nutnou pro AI. Hovoří se například o malých jaderných elektrárnách, které by stály hned u datových center a sloužily jako jejich zdroje energie. Celkově je to podle Eismana zajímavý investiční příběh, kterému se věnuje.
Aswath Damodaran pak hovořil o tom, že ceny i valuace akcií drží nahoře rostoucí ziskovost obchodovaných společností. Dokud bude tento trend pokračovat, na trhu se podle něj neobjeví katalyzátor, který by poslal akcie dolů. Nejde přitom jen o téma, které by se týkalo velkých technologických firem. U nich pak profesor čeká, že se do popředí zájmu budou stále více dostávat společnosti, které se v oblasti umělé inteligence zaměřují na konečné produkty.
Damodaran hovořil o tom, že během každého technologického boomu se zpočátku upírala pozornost na infrastrukturu a společnosti, které ji vyráběly a dodávaly. Pak rostl zájem právě o společnosti, které se zaměřovaly na konečné produkty a aplikace. Ve své době tak například bylo jedničkou , ale nakonec se jí staly společnosti jako . Nyní se takovou konečnou jedničkou může dokonce stát společnost, která ještě ani není na akciovém trhu.
Damodaran v současné době podle svých slov pozorně sleduje to, které společnosti jsou skutečně schopny generovat nové příjmy a zisky ze svých investic do nových technologií. Na otázku týkající se Tesly pak uvedl, že její akcie prodával i přesto, že jde o velmi dobrou společnost. Nechce ale, aby se jeho investice staly investicemi do politiky. Damodaran ovšem stále vlastní akcie společnosti NVIDIA, i když nyní drží „jen polovinu toho, co před rokem.“ Raději totiž „drží něco, co generuje příjem.“
Většina sektorů na trhu má nyní podle experta valuace vysoko, výjimkou může být energetika, ovšem s dobrým důvodem. Na otázku týkající se dalšího vývoje sazeb pak expert uvedl, že Fed a jeho politika nemají velký vliv na výnosy dlouhodobějších dluhopisů. Ty totiž závisí hlavně na vývoji inflace v celé ekonomice.
