Akciová rally bude pokračovat navzdory prezidentským volbám. S&P 500 zamíří k 6 000 bodů

Podle nejnovějšího průzkumu Bloomberg Markets Live Pulse se letošní rally na amerických akciích pravděpodobně protáhne do konce roku 2024, i přes divokou kartu amerických prezidentských voleb. Na základě mediánu odhadů 411 účastníků dotazníku se index S&P 500 do konce roku přiblíží k 6 000 bodů, tj. 2,3 % nad pátečním závěrem.



Tři čtvrtiny respondentů očekávají, že letošní výsledková sezóna poskytne tomuto indexu podporu a že bude pro výkonnost akciového trhu důležitější než to, kdo vyhraje listopadové volby nebo dokonce i než politika Fedu. Tento týden plánuje zveřejnit výsledky 20 % členů S&P 500, včetně společností či . Asi 70 společností z indexu již své výsledky zveřejnilo, přičemž 76 % jich podle údajů Bloomberg Intelligence překonalo odhady.





Další členové Velké sedmičky budou po Tesle oznamovat své výsledky koncem tohoto měsíce. Tito technologičtí giganti (Apple, , Alphabet, .com, a Meta Platforms) stojí od loňského roku za růstem indexu. V minulém čtvrtletí však zaostávaly, když Fed poprvé od roku 2020 snížil úrokové sazby a podpořil tak sektory jako jsou finance a utility.



Účastníci průzkumu předpokládají, že technologičtí giganti opět převezmou vedení. 75 % z nich očekává, že Velká sedmička v tomto čtvrtletí buď svým výkonem překoná trh, nebo si povede stejně jako zbytek trhu, i když tato skupina zahájila říjen poklesem o 0,9 %. Jedním z důvodů, proč u ní investoři zůstávají býčí, je, že za většinou růstu zisků na indexu S&P 500 stále stojí Velká sedmička. "Obchod, na který stojí za to se podívat, je opětovný růst Velké sedmičky po nevýrazném čtvrtletí," domnívá se Anastasia Amoroso, hlavní investiční stratéžka společnosti iCapital.



Medián respondentů průzkumu značí, že index S&P 500 letos zakončí rok na 5 977 bodech, což znamená nárůst z pátečního závěru na 5 865 bodech. Tím by se prodloužil letošní 23% zisk na tomto indexu se 47 rekordními závěry, včetně dvou z minulého týdne. Historický medián návratnosti S&P 500 činí od poloviny října do 31. prosince zhruba 5 %, podle údajů obchodního oddělení Group od roku 1928. Ve volebních letech je však ještě vyšší, asi 7 %.



Korporátní výsledky na prvním místě



Optimismus kolem amerických akcií ze strany účastníků průzkumu přichází v době, kdy se blíží závod mezi viceprezidentkou Kamalou Harris a bývalým prezidentem Donaldem Trumpem ke konci, přičemž průzkumy ukazují, že kandidáti jsou více méně vyvážení.



V poslední době se mluvilo o domnělém oživení na akciích, u nichž se očekává, že budou těžit z vítězství republikánského kandidáta Trumpa, včetně bitcoinu a akcií Trump Media & Technology Group. Nicméně největší část respondentů (45 %) uvedla, že jim u jejich portfolií nejvíce záleží na síle zisků, ve srovnání s 39 % odkazujícími na výsledek voleb a 16 % na velikost uvolňování Fedu.

„Vím, že volby přinášejí spoustu emocí v závislosti na tom, zda některý kandidát vyhraje, nebo ne, ale nenechte, aby to ovlivnilo vaše portfolio,“ řekl Brian Spinelli, spolupředseda investiční poradenské firmy Halbert Hargrove.





Jednou z událostí, na kterou se pozorovatelé technických akcií obzvláště zaměří, jsou zisky Nvidie, které budou zveřejněny v listopadu. Poslední výsledky srazily akcie tohoto výrobce čipů dolů. Tentokrát největší skupina respondentů průzkumu, 45 %, očekává, že je naopak vytlačí nahoru.





Přestože respondenti průzkumu projevují spoustu nadšení okolo technologií, je tu další sektor, u kterého se očekává, že v tomto čtvrtletí povede index S&P 500, a to finance. Tento sektor v říjnu vzrostl o 5 %, což je mezi 11 skupinami S&P 500 nejvíce, díky podpoře silných zisků z Wall Street. Bankovním akciím se většinou daří, když Fed snižuje sazby, což podporuje půjčky a další ekonomickou aktivitu.



Průzkum MLIV Pulse byl proveden 14. až 18. října mezi čtenáři Bloomberg News terminálu a online čtenáři po celém světě, kteří se rozhodli do průzkumu zapojit. Zahrnuje portfolio manažery, ekonomy a drobné investory.



Zdroj: Bloomberg; Obrázek vytvořen AI