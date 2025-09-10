Hledat v komentářích

Nižší inflace PPI a snová čísla Oracle poslaly S&P 500 i Nasdaq na nová maxima

10.09.2025 22:02
Autor: Pavol Mokoš, Patria Finance

Index S&P 500 vstoupil do dnešní obchodní seance optimisticky, když rovnou otevřel na nových historických maximech. Index S&P 500 sice neudržel denní maxima, ale přesto zavel nejvýše v historii. Na nová historická maxima se málem dokázal podívat i Nasdaq 100 , který se ale v úvodu zastavil jen necelých 10 bodů pod intradenním historickým maximem, aby nakonec zavřel bez větších změn. Index Nasdaq 100 nakonec díky minimální růstu prodloužil svou růstovou sérii již na šest dní v řadě, a zavřel nejvýše v historii.

Vzhledem k tomu, že nás ve čtvrtek čekají klíčová makrodata ohledně americké spotřebitelské inflace, a vzhledem k silnému růstu v posledních dnech, se dalo čekat, že se investoři přece jen naladí na poněkud opatrnější notu. Výběr zisků ale brzdily dobré zprávy z inflace mezi průmyslovými výrobci, když index cen PPI v srpnu dokonce meziměsíčně poklesl o 0,1 %, zatímco analytici v průměru očekávali jeho růstu o 0,3 %. Další dobré zprávy pro investory přišly ze společnosti Oracle, která zveřejnila své čtvrtletní hospodářské výsledky. Oracle sice svými hospodářskými čísly příliš nenadchl, ale jeho dramatický nárůst hodnoty budoucích zakázek (RPO) z 138 mld. na 455 mld. USD doslova vyrazil investorům dech. Akcie Oracle tak posílily neuvěřitelných 36 % a tento optimismus s sebou strhnul i velké producenty čipů, jakou jsou AMD, Broadcom nebo Nvidia


Zatímco akcie Oracle byly nejrychleji rostoucím titulem v rámci S&P 500, akcie Synopsys se staly smutným poraženým. Společnost Synopsys uvedla, že celní válka negativně dolehla na její výsledky v Číně. Akcie Synopsys se propadly přibližně o 36 %.



