Wall Street v zeleném, investory táhne Tesla a očekávání Fedu

Americké akciové trhy zahájily nový týden v pozitivní náladě. Nasdaq Composite přidal přibližně 0,8 %, průměr S&P 500 rostl o cirka 0,4 % a průmyslový Dow Jones Industrial Average se držel kolem závěrečných hodnot z pátku v minulém týdnu.
Tahounem dnešní seance jsou akcie automobilky , jejíž akcie vyskočily o více jak 3 % a to poté, co CEO Elon Musk oznámil nákup akcií své společnosti v hodnotě 1 mld. USD. Tento krok investory přesvědčil o silné důvěře šéfa Tesly ve vlastní firmu a tímto krokem podpořil celé technologické odvětví.
Naopak pod tlakem se ocitly akcie , které v průběhu obchodování ztrácely přibližně 2 %, aby nakonec uzavřely seanci ve ztrátě cca. 0,1 %. Důvodem je pokračující antimonopolní šetření čínských regulátorů v souvislosti k akvizicí společnosti Mellanox. Slabší výkon Nvidie částečně brzdil jinak optimistickou náladu.
Vedle korporátních zpráv hrála roli makro data. Empire State Manufacturing Index ukázal výrazný pokles průmyslové aktivity ve státě New York, což naznačuje, že americký průmysl čelí dalšímu oslabování.
Na druhou stranu klesají výnosy 10letých státních dluhopisů USA o zhruba 0,8 % na 4,03 % a podporují tím očekávání, že americká centrální banka Fed na svém nadcházejícím dvoudenním zasedáním startujícím v úterý tohoto týdne přistoupí ke snížení sazeb, a to podle konsensu o 25 bazických bodů.
Investoři tedy balancují mezi obavami z oslabující ekonomiky a nadějí, že Fed začne uvolňovat měnovou politiku. Zatím ale nálada zůstává spíše optimistická a indexy se drží v zelených číslech.
EUR/CZK 24,31, USD/CZK 20,65, EUR/USD 1,177, WTI 63,39 USD/barel, Brent 67,57 USD/barel, Troyská unce zlata 3.681 USD, Výnos 30letého státního dluhopisu USA 4,65 %, Bitcoin 114.890 USD, Ethereum 4.500 USD