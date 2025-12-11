Hledat v komentářích

Detail - články
Akcie Novo Nordisku se obchodují, jako by léky na hubnutí nikdy neexistovaly

Akcie Novo Nordisku se obchodují, jako by léky na hubnutí nikdy neexistovaly

11.12.2025 12:09
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie Novo Nordisku se letos propadly o 50 procent a míří k nejhoršímu roku v historii. Vlivem neuspokojivých klinických studií a intenzivní konkurenci, klesly dokonce tak silně, že to vypadá, jako by se "šílenství" kolem léků na hubnutí, které pohánělo raketový vzestup dánské farmaceutické společnosti, nikdy neodehrálo, upozorňuje agentura Bloomberg.

Letošní propad víceméně smazal několik let působivých zisků, které následovaly od roku 2021, kdy byl schválen lék na obezitu Wegovy. A vzhledem k tomu, že hlavní patent na semaglutid – klíčovou složku léků Wegovy a Ozempic – má v USA vypršet v roce 2032, tak někteří investoři se obávají, odkud bude pocházet budoucí růst tržeb.

„Když se na to teď dívám z organického hlediska, tak jejich vývoj mě nepřesvědčuje, že je tato situace zvládnutelná,“ řekl Paul Major, portfolio manažer společnosti Bellevue Asset Management. Major, který začátkem tohoto roku akcie Novo prodal s komentářem, že budou pravděpodobně dál klesat, dokud investoři neuvidí přesvědčivý katalyzátor, který by je ujistil o budoucím růstu.

11

Býci u tohoto akciového titulu však doufají, že schválení vyšší dávky injekce Wegovy a perorální verze stejného léku nepříznivou situaci otočí a posílí pozici společnosti vůči americké konkurenci v podobě Eli Lilly. Novo Nordisk požádal o schválení silnější injekční verze Wegovy v USA v rámci prioritního voucheru, který urychlí schválení, a ke kterému by mělo dojít ještě do konce roku. U pilulek se pak plánuje uvedení na trh začátkem příštího roku.

„Za předpokladu schválení a úspěšného uvedení na trh by jak injekce s vyšší dávkou, tak perorální verze Wegovy mohly fungovat jako katalyzátory pro oživení ceny akcií,“ uznal Gregoire Biollaz, senior investiční manažer společnosti Pictet Asset Management, která drží akcie společnosti Novo ve svém fondu Longevity. „Lék na hubnutí, který má Novo v současné době na trhu, vyvolává menší úbytek hmotnosti než Lilly – takže Lilly má silnější komerční sdělení,“ přidal jeden z důvodů, proč dánský gigant aktuálně ztrácí půdu pod nohama.

Pilulek mají připravených "více než dost"

Klíčové budou dvě věci: cena a dostupnost pilulky. Pokud se společnosti podaří dostat svůj lék na trh dříve než Eli Lilly, tak budou investoři sledovat, jak firma této výhody využije. U injekční verze Wegovy v roce 2021 takovou výhodu naopak neměla.

Uvedení na trh povede nový generální ředitel a reorganizovaná rada pod vedením veterána společnosti Larse Rebiena Sorensena, který kritizoval předchozí vedení za to, že příliš pomalu reagovalo na výzvy na americkém trhu. Mike Doustdar, který se v srpnu ujal funkce CEO, minulý měsíc uvedl, že Novo má pro své cílové uvedení na trh pilulek „více než dost“.

Společnost také potvrdila, že vede „předběžná“ jednání se společností Hims & Hers o prodeji pilulky na obezitu na jejím telehealth webu. „Myslím, že se poučili a tentokrát budou mnohem lepší a budou mít lepší výsledky,“ řekl Bloombergu Sebastien Malafosse, portfoliový manažer společnosti Edmond de Rothschild Asset Management.

K poklesu ceny akcií v letošním roce Malafosse řekl, že podle něj se společnost nachází v období transformace. „Novo zjevně není mrtvé,“ dodal. Akcie podniku sám drží.

Dalšími klíčovými body v příštím roce bude jednak srovnávací studie léku CagriSema s lékem Zepbound od Eli Lilly, a jednak počáteční celoroční výhled společnosti. Odhady analytiků sledované agenturou Bloomberg naznačují, že tržby by mohly v roce 2026 klesnout, což je v ostrém kontrastu s růstem o 25 až 30 procent, který byl zaznamenán během prvních let boomu léku na hubnutí.

22

Byl propad až moc velký?

Analytická komunita je však stále převážně pozitivní: 17 z 33 firem sledovaných agenturou Bloomberg hodnotilo akcie k středečnímu uzavření trhu jako „koupit“. Třeba pro Kerryho Holforda z Berenbergu zašel propad ceny akcií až příliš daleko. „Na současných úrovních cena akcií zohledňuje jen omezenou hodnotu produktů ve vývoji,“ napsal Holford minulý týden. „Jsme připraveni zaplatit vyšší prémii za vývojovou hodnotu, vzhledem k silné historii návratnosti investic do výzkumu a vývoje u společnosti Novo,“ dodal.

Akcie Novo se aktuálně obchodují za zhruba 14násobek očekávaného zisku, což je zhruba polovina jeho průměrného ocenění za posledních pět let. Je to také o více než 10 procent levnější než index MSCI World Pharmaceuticals.

Novo není jedinou evropskou společností zaměřenou na léky na obezitu, která letos čelí problémům – akcie Zealand Pharma klesly téměř o 30 procent. Naproti tomu akcie zmíněné Eli Lilly vzrostly o více než 25 procent. „Trh si vybral svůj tábor a myslí si, že z obrovského růstu trhu bude těžit pouze Lilly, což je podle mě docela extrémní situac. Lilly v tuto chvíli získává většinu nových pacientů, ale nemyslím si, že to vydrží,“ uzavřel Malafosse.

 

