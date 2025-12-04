Novo Nordisk to s Alzheimerem nevzdává. I přes neúspěch studií ukázal semaglutid potenciál

Novo Nordisk si nechává pro další výzkum své pilulkové verze Ozempicu k léčbě Alzheimerovy choroby dveře otevřené. Z výsledků dvou neúspěšných klinických studií totiž vzešly některé pozitivní signály, přičemž semaglutid se u testovací populace ukázal jako bezpečný, takže by se mohl uchytit v otázce prevence před různými typy demence, píše agentura Bloomberg.
Novo Nordisk v listopadu oznámil, že studie, jichž se zúčastnilo přes 3 500, nepřinesly kýžený úspěch v podobě zpomalení progrese Alzheimerovy choroby. Ještě před zveřejněném výsledků však firma varovala, že šance na úspěch je malá.
Dánská firma ale ve zprávě o výsledcích studií zároveň uvedla, že u pacientů se objevila biologická reakce v několika oblastech i přesto, že ke zlepšení kognitivních funkcí nedošlo. Lékaři zaznamenali snížení o 10 procent nebo méně u několika markerů neurodegenerace, zánětu a tau proteinu (abnormálního proteinu spojeného s Alzheimerovou chorobou) na základě analýzy mozkomíšního moku. U většiny z 30 sledovaných biomarkerů se však nezměnilo nic.
„Semaglutid skutečně ovlivňuje biomarkery,“ řekl Peter Johannsen, mezinárodní lékařský viceprezident Novo pro klinický vývoj léčiv. Společnost stále studuje data a je příliš brzy na to, abychom mohli říci, jaké budou její další kroky, dodal.
Ron Petersen, ředitel Výzkumného centra Alzheimerovy choroby na Mayo Clinic uvedl, že studie byly dobře navržené, ale prostě dopadly zcela negativně. „Bylo to nešťastné. Myslím, že obor očekával nějaký pozitivní signál, kterým bychom se mohli dále zabývat,“ řekl Bloombergu.
Oblast Alzheimerovy choroby je plná léků, které selhaly i po rozsáhlejších studiích. Výsledky biomarkerů u semaglutidu jsou zhruba srovnatelné s těmi, které byly pozorovány u dalšího neúspěšného kandidáta gantenerumabu od firmy .
Novo Nordisk se rozhodl provést studie na konci roku 2020 po dvou letech zkoumání. „Stále si myslíme, že to bylo správné rozhodnutí. Jednalo se o vědeckou otázku, která potřebovala odpověď, ačkoliv jsme nedostali takovou, v jakou jsme doufali,“ řekl Johannsen.
Ač výsledky naznačují slepou uličku pro Alzheimerovu chorobu, tak semaglutid by mohl mít potenciál u jiných stavů, jako je mírné kognitivní zhoršení nebo demence z více příčin. Epidemiologická data vždy naznačovala, že semaglutid může chránit lidi s rizikem demence, podotkl míní Ivan Kojčev, docent neuropsychiatrie na Imperial College London, podle kterého je důležité, že studie ukázala bezpečnost u křehkých starších pacientů, což zmírňuje obavy z úbytku hmotnosti a svalů.
Dodal, že stále zůstává hodně prostoru k dalšímu zkoumání, zejména v případě, že se studie zaměří na prokázání preventivních účinků semaglutidu. „Víme, že tyto léky jsou v této populaci bezpečné a také že působí na proces Alzheimerovy choroby,“ uzavřel Kojčev.