Medicare vyjednal 71% slevu na Ozempic a Wegovy. Akcie Novo Nordisk na zprávy nereagují

Americká vláda vyjednala výrazné slevy na 15 léků v programu Medicare, včetně Ozempicu a Wegovy od Novo Nordisk, které zlevní o 71 %. Přestože akcie farmaceutických firem reagovaly na tyto zprávy minimálně, znamená to zásadní změnu v cenové politice a dostupnosti léků pro více než 5 milionů pojištěnců. Novo Nordisk se proti vládnímu stanovování cen brání, ale zároveň snižuje ceny i pro přímé spotřebitele, aby udržel tržní podíl v konkurenčním boji s .
Americká vláda včera vyjednala 71% slevu z katalogové ceny léků Ozempic a Wegovy od společnosti Novo Nordisk pro pacienty v programu Medicare, což je federální zdravotní pojištění zejména pro seniory. Nejnovější kolo snižování cen v programu Medicare se týká 15 léků, včetně Xtandi, staršího léku na rakovinu prostaty od Pfizeru a Astellas Pharma, který bude mít slevu 48 % oproti katalogové ceně z roku 2024. Lék na astma Trelegy Ellipta od GSK Plc bude zlevněn o 73 %. Snížení oproti katalogovým cenám se tak pohybuje od 38 % do 85 %. Vláda dříve výše vyjednané slevy nezveřejňovala, uvádí Bloomberg.
Akcie na tuto zprávu příliš nereagovaly. Akcie Pfizeru zůstaly v obchodování po uzavření trhu téměř beze změny a Novo Nordisk dnes otevřel lehce v zeleném.
Analytik BMO Evan Seigerman uvedl, že ho nové ceny nepřekvapily. „Ozempic za 274 dolarů je blízko tomu, kde předpokládáme širší čistou cenu,“ řekl s odkazem na cenu, kterou výrobce léku vyjednává se zdravotními pojišťovnami. Novo však uvedl, že má „vážné obavy ohledně dopadu zákona o snížení inflace na pacienty a nadále se staví proti vládnímu stanovování cen,“ sdělil mluvčí po zveřejnění cen.
Trump využil cla, regulační hrozby i právní procesy k tomu, aby přiměl výrobce léků snížit ceny pro vládní pojištěnce. Ozempic se přitom stal symbolem prezidentova argumentu, že farmaceutické firmy okrádají Američany tím, že si za léky v zahraničí účtují nižší ceny.
Trumpova administrativa uvedla, že nové ceny představují úsporu 12 miliard dolarů oproti tomu, co Medicare za tyto léky utratila loni. V roce 2024 tyto přípravky užívalo přibližně 5,3 milionu lidí s pojistným na léky v rámci Medicare, uvedla agentura.
Novo, jehož léky na obezitu a diabetes jsou v centru pozornosti, čelí překážkám na všech frontách. Ale i když jeho nejprodávanější léky byly vybrány pro vyjednávání v rámci Medicare (největšího odběratele léků v USA), není to pro něj jen špatná zpráva. Úředníci Trumpovy administrativy oznámili začátkem listopadu, že Medicare bude v rámci pilotního programu platit za Wegovy 245 dolarů měsíčně, což dramaticky zvýší počet lidí, kteří na něj budou mít nárok a získají na tento lék pojištění, píše Bloomberg.
Novo čelí kritice za účtování vyšších cen v USA než v zahraničí jak od demokratů, tak od republikánů. Když USA vybraly Ozempic a Wegovy pro vyjednávání cen, mluvčí uvedl, že společnost nadále odmítá vládní „stanovování cen“ a má „významné obavy ohledně toho, jak tento zákon tato administrativa uplatňuje“.
Společnost kvůli programu vyjednávání cen léků v rámci Medicare zažalovala federální vládu s tvrzením, že je protiústavní. Argumentovala, že Ozempic a Wegovy by měly být považovány za samostatné léky, nikoli za jeden, i když mají stejnou účinnou látku. Odvolací soud ale v říjnu potvrdil rozhodnutí nižšího soudu, že program je ústavní.
Konkurenční boj
Novo se smířil s tím, že snižování cen je nutnou strategií pro získání většího podílu na trhu. Společnost tento měsíc oznámila, že bude nabízet Ozempic a Wegovy přímo spotřebitelům za 349 dolarů měsíčně pro dlouhodobé užívání, čímž podsekl cenu konkurenční farmaceutické firmy .
V květnu Novo také uzavřel dohodu s Health, aby zpřístupnil Wegovy širšímu okruhu zákazníků, což byla rána pro Zepbound od . Tento konkurent v oblasti GLP-1 pro léčbu obezity a diabetu, má novější léky, které pravděpodobně nebudou způsobilé pro vyjednávání dříve než v roce 2029.
Ve svém úterním oznámení Trumpova administrativa vyzdvihla úspory z vyjednávacího procesu, který ovšem vytvořil zákon o snížení inflace, který v roce 2022 prosadil bývalý prezident Joe Biden přes odpor právě republikánů. Odborové sdružení farmaceutického průmyslu tenkrát tento proces odsoudilo.
Letos vybraných 15 léků je součástí druhého kola vyjednávání s farmaceutickými firmami, přičemž nově vyjednané ceny vstoupí v platnost v roce 2027. Studie výzkumníků z několika univerzit zjistila, že první kolo vyjednávání loni přineslo odhadované slevy v rozmezí od 8 % do 42 % oproti cenám, které Medicare platil za 10 vybraných léků.