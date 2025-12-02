Hledat v komentářích

Detail - články
Svítá Bayeru na lepší časy? Podpora generálního prokurátora v případu Roundupu posílá akcie nejvýše od ledna 2024

Svítá Bayeru na lepší časy? Podpora generálního prokurátora v případu Roundupu posílá akcie nejvýše od ledna 2024

02.12.2025 10:02
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie Bayeru v úterý ráno prudce rostou a dostávají se na nejvyšší úroveň za téměř dva roky. Investoři totiž reagují na doporučení generálního prokurátora USA (solicitor general) D. Johna Sauera, který Nejvyššímu soudu doporučil, aby souhlasil s projednáním odvolání německé farmaceutické společnosti proti rozsudku poroty v Missouri ve výši 1,25 milionu dolarů ohledně herbicidu Roundup. Prokurátor to odůvodnil tím, že některé z nároků byly v rozporu s federálním právem.

Na začátku obchodování přidaly akcie Bayeru až 15 procent, později se ustálily na +13 procent. Nyní se tak nachází nejvýše od ledna 2024, přičemž od začátku letošního roku posílily už bezmála o 80 procent.

Nejvyšší soud v červnu sám požádal Sauera, který spadá pod ministerstvo spravedlnosti a zastupuje federální vládu, o stanovisko k tomu, zda federální zákon upravující schválené pesticidy má přednost před státním zákonem, pokud jde o tvrzení projednávané porotou, že Bayer řádně nevaroval spotřebitele před riziky rakoviny způsobenou používáním Roundupu. Bayer se proti verdiktu odvolal poté, co porotci uvedli, že by měl zaplatit odškodné Johnu Durnellovi, který trpí rakovinou, připomněla agentura Bloomberg.

V 24stránkovém podání Sauer uvedl, že nižší odvolací soudy se v otázce přednosti federálního práva rozcházejí, a proto vyzval soudce, aby se případu věnovali a „vyjasnili rozsah“ zákona.

„Podpora vlády USA je důležitým krokem a dobrou zprávou pro americké farmáře, kteří potřebují jasnou regulační politiku,“ uvedl ve svém prohlášení generální ředitel Bayeru Bill Anderson.

Podle odborníků soudci obvykle akceptují radu generálního prokurátora, zda se odvolání chopit, či nikoliv. Formální rozhodnutí o převzetí případu by mělo padnout do ledna, informoval Bloomberg.

Po sedmi letech soudních bojů v případě Roundupu v USA čelí Bayer stále přibližně 67 tisícům žalob, které tvrdí, že Roundup jeho uživatelům způsobil rakovinu. Bayer tento herbicid zdědil při akvizici společnosti Monsanto v roce 2018 za 63 miliard dolarů.

Společnost trvá na tom, že produkt je bezpečný, v souvislosti s tímto produktem ale už vyplatila na rozsudcích urovnáních více než 10 miliard dolarů.

bayer



