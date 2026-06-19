Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
SpaceX chystá miliardový dluh, USA a Írán odpočítávají dohodu a Amerika dnes

SpaceX chystá miliardový dluh, USA a Írán odpočítávají dohodu a Amerika dnes "nejede"

19.06.2026 8:24
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Tři pražské akcie dostaly nové cílové ceny, zatímco na mezinárodní scéně se odehrává vyjednávání USA s Íránem i politické ambice v Británii. Do popředí se zároveň dostávají nové kroky SpaceX a selhávající kontroly exportu čipů do Číny. Z důvodu amerického státního svátku Juneteenth jsou dnes americké finanční trhy uzavřeny.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX – 0,2 %.

Berenberg potvrdil doporučení Buy pro Colt CZ a zvýšil cílovou cenu na 1 230 z 1 214,41 .

Citi potvrdila doporučení Neutral pro Komerční banku a snížila cílovou cenu na 1 023 z 1 126 .

Citi také potvrdila doporučení Neutral pro Monetu a zvýšila cílovou cenu na 191 ze 186 .

Andy Burnham dosáhl ve volební okrsku Makerfield přesvědčivého vítězství pro Labouristickou stranu, což mu umožňuje postavit se premiérovi Keiru Starmerovi v boji o jeho funkci. Starosta Manchesteru získal přesvědčivých 24 927 hlasů a porazil Roberta Kenyona z Reform UK, který měl méně než 16 000 hlasů.

USA a Írán zahájily 60denní odpočet k dosažení jaderné dohody a trvalejší mírové dohody. Následně ale Bílý dům uvedl, že americký viceprezident J. D. Vance neodjede na osobní jednání s Teheránem ve Švýcarsku, a to s odvoláním na logistické problémy. Vance bagatelizoval obavy, že by Islámská republika mohla nakonec zavést mýtné za lodní dopravu, a prohlásil, že pokud nebude průliv otevřen, „nebude dosaženo konečné dohody“.

Bankéři SpaceX připravují potenciální prodej dluhopisů v hodnotě nejméně 20 miliard dolarů, uvedli zasvěcení lidé. To je jen začátkem snahy Elona Muska získat desítky miliard dolarů, které by mohl investovat do vývoje operací umělé inteligence a datových center ve vesmíru. Od všech tří hlavních ratingových agentur dostala firma Elona Muska hodnocení BBB. Akcie SpaceX včera zavřely o 10 % níže a prodloužily svůj dvoudenní pokles na celkových 14 %.

USA uvedly, že jeden z nejlepších čipových strojů od ASML se mohl dostat do Číny v rozporu s vývozními kontrolami Spojených států. ASML odmítá, že by tyto stroje do Číny dodávalo.

První uživatelé AI modelu Mythos od společnosti Anthropic mají údajně stále přístup k ukázkové verzi modelu, a to i přes nařízení americké vlády o jeho omezení. A majitel společnosti Novo Nordisk spouští síť inkubátorů pro léky na obezitu po celé Evropě.

 

Čtěte více:

Apple a Intel spojují síly. Strategické partnerství má oživit americký polovodičový průmysl
18.06.2026 12:20
Apple a Intel spojují síly. Strategické partnerství má oživit americký polovodičový průmysl
Apple navázal strategickou spolupráci s Intelem na vývoji a výrobě čip...
Trh je rozdělený mezi Fed a ropu. Krátké výnosy rostou, dlouhé klesají
19.06.2026 5:54
Trh je rozdělený mezi Fed a ropu. Krátké výnosy rostou, dlouhé klesají
Šéf Fedu Kevin Warsh nastolil jestřábí rétoriku. V očích investorů moh...
Jan Bureš: ČNB zvyšuje sazby, může však jít o „první a poslední krok“
18.06.2026 16:26
Jan Bureš: ČNB zvyšuje sazby, může však jít o „první a poslední krok“
Podle hlavního ekonoma ČSOB Jana Bureše bylo zvýšení sazeb ČNB spíše ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.06.2026
10:56Růstová nálada ochladla. Jednání s Íránem se odkládají, USA útočí na ASML a dluhopisy tíží politika  
10:11TESLA KARLÍN, a.s.: Zpráva z jednání valné hromady společnosti
10:08Eisman: Pozornost se může přesouvat k AI firmám, které nemusí navyšovat kapitál pro své investice
9:33J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Pozvánka na konferenci pro investory
9:27Komerční banka, a.s.: Informační povinnost
9:15WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Manažerská transakce
8:24SpaceX chystá miliardový dluh, USA a Írán odpočítávají dohodu a Amerika dnes "nejede"  
5:54Trh je rozdělený mezi Fed a ropu. Krátké výnosy rostou, dlouhé klesají  
18.06.2026
22:00Akcie na Wall Street poslední obchodní den v tomto týdnu pořádně zabraly  
17:20Zajímavá předpověď nejdůležitější ceny na globálních trzích a jeden návrat ke starému novému normálu
16:26Jan Bureš: ČNB zvyšuje sazby, může však jít o „první a poslední krok“
16:14Akcie poradenské firmy Accenture padají o 17 %
14:42ČNB zvýšila sazby o čtvrt procentního bodu
13:38Bank of England drží sazby, varování před inflací ale trvá
12:20Apple a Intel spojují síly. Strategické partnerství má oživit americký polovodičový průmysl
12:09Čínské akcie padají do medvědího trhu. Tíží je akcie Alibaby i Tencentu  
10:59Nový šéf Fedu trhy nepotěšil, dnes je však první reakce výrazně korigována  
10:00Silné vyhlídky pro Amazon. Akcii podepřely klíčové supporty  
8:48ČNB rozhoduje o sazbách, podpis mírové dohody uklidňuje trhy a Fed pod Warshem přitvrzuje  
6:06IEA: Poptávka po ropě slábne, zásoby OECD jsou nejníže za 30 let  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
1:30JP - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět