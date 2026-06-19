SpaceX chystá miliardový dluh, USA a Írán odpočítávají dohodu a Amerika dnes "nejede"

Tři pražské akcie dostaly nové cílové ceny, zatímco na mezinárodní scéně se odehrává vyjednávání USA s Íránem i politické ambice v Británii. Do popředí se zároveň dostávají nové kroky SpaceX a selhávající kontroly exportu čipů do Číny. Z důvodu amerického státního svátku Juneteenth jsou dnes americké finanční trhy uzavřeny.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX – 0,2 %.
Berenberg potvrdil doporučení Buy pro Colt CZ a zvýšil cílovou cenu na 1 230 Kč z 1 214,41 Kč.
Citi potvrdila doporučení Neutral pro a snížila cílovou cenu na 1 023 Kč z 1 126 Kč.
Citi také potvrdila doporučení Neutral pro Monetu a zvýšila cílovou cenu na 191 Kč ze 186 Kč.
Andy Burnham dosáhl ve volební okrsku Makerfield přesvědčivého vítězství pro Labouristickou stranu, což mu umožňuje postavit se premiérovi Keiru Starmerovi v boji o jeho funkci. Starosta Manchesteru získal přesvědčivých 24 927 hlasů a porazil Roberta Kenyona z Reform UK, který měl méně než 16 000 hlasů.
USA a Írán zahájily 60denní odpočet k dosažení jaderné dohody a trvalejší mírové dohody. Následně ale Bílý dům uvedl, že americký viceprezident J. D. Vance neodjede na osobní jednání s Teheránem ve Švýcarsku, a to s odvoláním na logistické problémy. Vance bagatelizoval obavy, že by Islámská republika mohla nakonec zavést mýtné za lodní dopravu, a prohlásil, že pokud nebude průliv otevřen, „nebude dosaženo konečné dohody“.
Bankéři SpaceX připravují potenciální prodej dluhopisů v hodnotě nejméně 20 miliard dolarů, uvedli zasvěcení lidé. To je jen začátkem snahy Elona Muska získat desítky miliard dolarů, které by mohl investovat do vývoje operací umělé inteligence a datových center ve vesmíru. Od všech tří hlavních ratingových agentur dostala firma Elona Muska hodnocení BBB. Akcie SpaceX včera zavřely o 10 % níže a prodloužily svůj dvoudenní pokles na celkových 14 %.
USA uvedly, že jeden z nejlepších čipových strojů od se mohl dostat do Číny v rozporu s vývozními kontrolami Spojených států. odmítá, že by tyto stroje do Číny dodávalo.
První uživatelé AI modelu Mythos od společnosti Anthropic mají údajně stále přístup k ukázkové verzi modelu, a to i přes nařízení americké vlády o jeho omezení. A majitel společnosti Novo Nordisk spouští síť inkubátorů pro léky na obezitu po celé Evropě.