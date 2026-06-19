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Trh je rozdělený mezi Fed a ropu. Krátké výnosy rostou, dlouhé klesají

Trh je rozdělený mezi Fed a ropu. Krátké výnosy rostou, dlouhé klesají

19.06.2026 5:54
Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

Šéf Fedu Kevin Warsh nastolil jestřábí rétoriku. V očích investorů mohla mírová dohoda mezi USA a Íránem vrátit politiku této centrální banky do období před začátkem konfliktu, kdy se čekalo postupné rozvolnění.

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