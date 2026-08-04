Palantir září díky AI, Lufthansa doplácí na drahá paliva a Evropu mezitím ochromuje historické sucho

Investory potěšil zejména Palantir, který díky mimořádně silné poptávce po AI a datových řešeních výrazně zvýšil celoroční výhled a potvrdil sílu amerického komerčního trhu. Na opačné straně stojí , která kvůli rostoucím cenám paliv a nejistému prostředí zhoršila výhled hospodaření. A Evropě zmítané vedry a suchem klesají hladiny řek na historicky nízké úrovně a komplikují tak dopravu i výrobu elektřiny.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,3 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,2 %, S&P 500 mini +0,2 % a Nasdaq 100 mini +0,5 %.
Skupina CSG odmítla spekulace, že by měla zájem odkoupit desítky tanků T-72, které vyřazuje Armáda ČR, následně je modernizovat a dále prodávat. Firma tak popřela informace, které se v posledních dnech objevily v médiích.
Citigroup potvrdila doporučení Buy pro a zvýšila cílovou cenu na 150 EUR ze 138 EUR. Také potvrdila doporučení u na Neutral a zvýšila cílovou cenu na 120 EUR ze 110 EUR.
Extrémní vedra a sucho v Evropě snížily hladinu Rýna na nejnižší úroveň za téměř 150 let, což komplikuje přepravu uhlí, paliv a průmyslových komodit a výrazně zvyšuje náklady na dopravu. Nízký stav vody zároveň zasahuje i další evropské řeky, včetně Dunaje, kvůli čemuž maďarská jaderná elektrárna Paks musela kvůli nedostatku chladicí vody poprvé ve své historii odstavit provoz, zatímco Rumunsko přijalo mimořádná opatření k zajištění dostatečného průtoku vody pro svou jadernou elektrárnu.
Palantir výrazně zvýšil svůj celoroční výhled poté, co ve druhém čtvrtletí překonal očekávání analytiků, přičemž za hlavní motor růstu označil mimořádně silnou poptávku po svých AI a datových řešeních v komerčním sektoru USA. Společnost nově očekává tržby až 8,16 miliardy dolarů a vyšší provozní zisk, zatímco tržby od amerických komerčních zákazníků meziročně vzrostly o 149 %. Slabším místem naopak zůstává Evropa, kde některé vlády omezují závislost na amerických technologických firmách.
Toyota Motor v prvním finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 75,6 procenta na 1,48 bilionu jenů. Tržby se zvýšily o 10,4 procenta na 13,53 bilionu jenů. Provozní zisk se však snížil o 8,8 procenta na 1,06 bilionu jenů. Podle agentury Reuters k tomu přispěly nižší prodeje v Číně a vyšší náklady na suroviny a součástky související s konfliktem na Blízkém východě. zároveň zlepšila celoroční výhled. Nyní předpokládá, že za celý finanční rok vykáže čistý zisk 3,25 bilionu jenů. V předchozí prognóze přitom celoroční čistý zisk odhadovala na 3,00 bilionu jenů. Odhad celoročních tržeb zvýšila na 54 bilionů jenů z dříve předpokládaných 51 bilionů jenů.
Lufthansa zhoršila výhled na letošní rok kvůli prudkému růstu nákladů na palivo, volatilitě cen a nejisté poptávce, když nově očekává provozní zisk (EBIT) 1,7 až 2,2 miliardy eur oproti dřívějšímu očekávání výrazného růstu nad loňskou úroveň. Aerolinka zároveň upustila od plánů na zvyšování kapacity. Ve druhém čtvrtletí jí zisk meziročně klesl o více než polovinu a reaguje na to úsporami, snižováním počtu nerentabilních letů a reorganizací provozu, přesto však nadále těží ze silné poptávky po letech do Asie a růstu ziskovosti nákladní dopravy.
HSBC vykázala za druhé čtvrtletí lepší výsledky, než očekával trh, a zároveň oznámila nový program zpětného odkupu akcií v objemu 1 miliardy dolarů. Hospodaření podpořily jednorázové zisky a silnější výnosy z bankovních a wealth management služeb. Banka zároveň zvýšila cíl úspor v rámci probíhající restrukturalizace. Nově očekává, že reorganizace pod vedením generálního ředitele Georgese Elhederyho přinese úspory ve výši 2 miliard dolarů namísto dříve plánovaných 1,5 miliardy dolarů.
Vlna nových modelů z čínského AI sektoru rychle zmenšuje náskok Silicon Valley a vytváří prostředí, které někteří označují za ‚zónu smrti‘ pro firmy, které nedisponují špičkovou technologií nebo nejsou schopny konkurovat výrazně nižší cenou. Současně se model Anthropic Mythos začíná stávat novým ohniskem technologického soupeření mezi USA a Čínou před plánovaným summitem prezidenta Donalda Trumpa a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.