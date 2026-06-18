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Apple a Intel spojují síly. Strategické partnerství má oživit americký polovodičový průmysl

Apple a Intel spojují síly. Strategické partnerství má oživit americký polovodičový průmysl

18.06.2026 12:20
Autor: ČTK

Apple navázal strategickou spolupráci s Intelem na vývoji a výrobě čipů v USA, což má posílit domácí polovodičový průmysl a snížit závislost na zahraničních dodavatelích. Zároveň firma čelí rostoucím nákladům spojeným s boomem umělé inteligence, které plánuje promítnout do cen svých produktů, zatímco Intel těží z obnovené podpory ze strany vlády i investorů.

Americká technologická společnost Apple se dohodla s polovodičovou firmou Intel na spolupráci při vývoji a výrobě čipů ve Spojených státech. Na své sociální síti Truth Social to dnes oznámil americký prezident Donald Trump. Akcie Intelu na tuto zprávu reagují v pre-marketu výrazným růstem o 9 %.

Apple vyrábí například chytré telefony iPhone, počítačové tablety iPad, chytré hodinky Apple Watch nebo počítače Mac. Šéf Applu Tim Cook v rozhovoru s listem The Wall Street Journal (WSJ) řekl, že firma se chystá zvýšit ceny svých produktů. Reaguje tak na růst nákladů na paměťové čipy, který je důsledkem rozsáhlých investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI).

Společnost Apple se podle agentury Reuters v současnosti ve velké míře spoléhá na čipy od tchajwanské společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). "Hloupí prezidenti brali naši ekonomiku jako samozřejmost a nechali Tchaj-wan a další ukrást naše polovodičové továrny," uvedl Trump. "Zapomněli chránit náš průmysl cly," dodal.

Intel kdysi dominoval trhu s polovodiči, v posledních letech se ale potýkal s problémy. Firma zůstala pozadu v oblasti čipů pro umělou inteligenci, kde zaujala vedoucí pozici konkurenční Nvidia.

Americká vláda loni získala ve společnosti Intel desetiprocentní podíl a oznámila, že hodlá do firmy investovat zhruba deset miliard dolarů (přes 210 miliard Kč) s cílem rozšířit výrobu ve Spojených státech.

"Rozhodli jsme se pomoci Intelu výměnou za deset procent jeho akcií," uvedl dnes Trump. Dodal, že hodnota firmy od té doby vzrostla ze zhruba 100 miliard dolarů na více než 600 miliard dolarů.

"Devět měsíců a jejich hodnota se zvýšila o více než půl bilionu dolarů. Podíl Ameriky má nyní hodnotu přes 60 miliard dolarů. Kdy naposledy nějaký prezident vydělal Americe peníze?" napsal rovněž Trump na síti Truth Social.


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