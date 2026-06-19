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Růstová nálada ochladla. Jednání s Íránem se odkládají, USA útočí na ASML a dluhopisy tíží politika

Růstová nálada ochladla. Jednání s Íránem se odkládají, USA útočí na ASML a dluhopisy tíží politika

19.06.2026 10:56
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka se trhy před víkendem uklidňují, když Wall Street zůstává zavřená a evropské indexy nepřinášejí výraznější růst. Investory však znejisťuje vývoj na Blízkém východě, napětí kolem exportu čipových technologií i politická nejistota v Británii, což omezuje dosavadní optimismus na trzích.

Wall Street po včerejším velmi slušném růstu zůstane v pátek zavřená kvůli svátku, takže aktivita před víkendem poklesne více, než je obvyklé. V Evropě se o žádné rally mluvit nedá. Solidní půlprocento přidává DAX , ale CAC40 roste o 0,3 pct, FTSE100 je jen těsně v zeleném a AEX mírně ztrácí. Do ASML se opřela americká vláda kvůli údajnému dodání EUV stroje do Číny navzdory zákazu.

Lehce znepokojivé zprávy přicházejí z Blízkého východu, a to v podobě obnovených střetů Izreale s Hizballáhem. Jak už jsme psali dříve, Izraeli uzavření memoranda mezi USA a Íránem nevyhovuje a může chtít budoucí jednání narušit. Obnovením omezených operací může Izrael testovat, kam až lze zajít, aniž by se dostal do přímého konfliktu s americkým prezidentem. Mezitím byly odloženy rozhovory mezi USA a Íránem o podmínkách mírové dohody, které měly probíhat ve Švýcarsku. Není ale jasné, jestli důvodem byly operace v Libanonu. Pro trhy nejde o vážné zklamání, jako spíše o brzdu dosavadního optimismu pramenícího z konce války.

Dluhopisy v Evropě ustupují. Nárůst výnosů je tažen částečně vyšší cenou ropy, která se vrací na 80 dolarů, ale také obnovenými obavami z vývoje fiskálu v Británii. V mimořádných volbách se do parlamentu dostal Andy Burnman, který je vyzyvatelem premiéra Starmera. Burnman bude nejspíš usilovat o premiérský post, přičemž je kritikem toho, jak se vláda nechá omezovat dluhopisovým trhem. Pokud by se tedy do čela země dostal, nejspíš by následoval další marný pokus o popření reality, přičemž by trh novou vládu musel zkrotit vyšponováním požadovaného výnosu. Dnešní reakce každopádně není velká, 10Y výnos na giltech roste o 5 bps, neboť se s postoupením Burnmana počítalo.

Na měnovém trhu sledujeme ústup eura, libry, ale také zlata vůči dolaru. Eurodolar se obchoduje u 1,1460. Koruna oslabila proti euru na 24,22, kde se dnes dopoledne stabilizuje.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:54 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2091 -0.0683 24.2357 24.1996
CZK/USD 21.1200 -0.0568 21.2210 21.1170
HUF/EUR 352.6479 0.0015 353.7881 352.3040
PLN/EUR 4.2603 0.0370 4.2677 4.2575
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.7594 -0.0115 7.7621 7.7288
JPY/EUR 184.8930 -0.0438 185.0476 184.2875
JPY/USD 161.2935 -0.0369 161.4600 160.9940
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8665 -0.1533 0.8683 0.8662
CHF/EUR 0.9237 0.1501 0.9247 0.9217
NOK/EUR 11.1254 -0.2695 11.1965 11.1252
SEK/EUR 10.9770 -0.0323 11.0037 10.9764
USD/EUR 1.1463 0.0135 1.1466 1.1418
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4253 0.0000 1.4308 1.4245
CAD/USD 1.4136 0.0053 1.4160 1.4134
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


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