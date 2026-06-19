Růstová nálada ochladla. Jednání s Íránem se odkládají, USA útočí na ASML a dluhopisy tíží politika

Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka se trhy před víkendem uklidňují, když Wall Street zůstává zavřená a evropské indexy nepřinášejí výraznější růst. Investory však znejisťuje vývoj na Blízkém východě, napětí kolem exportu čipových technologií i politická nejistota v Británii, což omezuje dosavadní optimismus na trzích.
Wall Street po včerejším velmi slušném růstu zůstane v pátek zavřená kvůli svátku, takže aktivita před víkendem poklesne více, než je obvyklé. V Evropě se o žádné rally mluvit nedá. Solidní půlprocento přidává DAX , ale CAC40 roste o 0,3 pct, FTSE100 je jen těsně v zeleném a AEX mírně ztrácí. Do se opřela americká vláda kvůli údajnému dodání EUV stroje do Číny navzdory zákazu.
Lehce znepokojivé zprávy přicházejí z Blízkého východu, a to v podobě obnovených střetů Izreale s Hizballáhem. Jak už jsme psali dříve, Izraeli uzavření memoranda mezi USA a Íránem nevyhovuje a může chtít budoucí jednání narušit. Obnovením omezených operací může Izrael testovat, kam až lze zajít, aniž by se dostal do přímého konfliktu s americkým prezidentem. Mezitím byly odloženy rozhovory mezi USA a Íránem o podmínkách mírové dohody, které měly probíhat ve Švýcarsku. Není ale jasné, jestli důvodem byly operace v Libanonu. Pro trhy nejde o vážné zklamání, jako spíše o brzdu dosavadního optimismu pramenícího z konce války.
Dluhopisy v Evropě ustupují. Nárůst výnosů je tažen částečně vyšší cenou ropy, která se vrací na 80 dolarů, ale také obnovenými obavami z vývoje fiskálu v Británii. V mimořádných volbách se do parlamentu dostal Andy Burnman, který je vyzyvatelem premiéra Starmera. Burnman bude nejspíš usilovat o premiérský post, přičemž je kritikem toho, jak se vláda nechá omezovat dluhopisovým trhem. Pokud by se tedy do čela země dostal, nejspíš by následoval další marný pokus o popření reality, přičemž by trh novou vládu musel zkrotit vyšponováním požadovaného výnosu. Dnešní reakce každopádně není velká, 10Y výnos na giltech roste o 5 bps, neboť se s postoupením Burnmana počítalo.
Na měnovém trhu sledujeme ústup eura, libry, ale také zlata vůči dolaru. Eurodolar se obchoduje u 1,1460. Koruna oslabila proti euru na 24,22, kde se dnes dopoledne stabilizuje.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:54 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2091
|-0.0683
|24.2357
|24.1996
|CZK/USD
|21.1200
|-0.0568
|21.2210
|21.1170
|HUF/EUR
|352.6479
|0.0015
|353.7881
|352.3040
|PLN/EUR
|4.2603
|0.0370
|4.2677
|4.2575
|CNY/EUR
|7.7594
|-0.0115
|7.7621
|7.7288
|JPY/EUR
|184.8930
|-0.0438
|185.0476
|184.2875
|JPY/USD
|161.2935
|-0.0369
|161.4600
|160.9940
|GBP/EUR
|0.8665
|-0.1533
|0.8683
|0.8662
|CHF/EUR
|0.9237
|0.1501
|0.9247
|0.9217
|NOK/EUR
|11.1254
|-0.2695
|11.1965
|11.1252
|SEK/EUR
|10.9770
|-0.0323
|11.0037
|10.9764
| USD/EUR
|1.1463
|0.0135
|1.1466
|1.1418
|AUD/USD
|1.4253
|0.0000
|1.4308
|1.4245
|CAD/USD
|1.4136
|0.0053
|1.4160
|1.4134