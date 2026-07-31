Po depresi mánie. Polovodiče otočily a dnešní pokračování růstu podpoří Amazon

Negativní sentiment, který v posledních týdnech doléhal na polovodičový sektor a celý ekosystém umělé inteligence, se výrazně obrací. Silné výsledky a následně také Amazonu ukázaly, že rostoucí investice do AI infrastruktury se promítají do zrychlujícího růstu cloudových služeb a vyšších výnosů. Investoři tak získali další důkaz, že masivní kapitálové výdaje technologických gigantů mají ekonomické opodstatnění. Prudce proto rostly zejména akcie výrobců paměťových čipů, zatímco širší akciové trhy těžily z obnoveného optimismu kolem umělé inteligence.
Tlak na polovodiče je pryč. Včerejšek naopak tomuto subsektoru přinesl novou nákupní mánii, která vytáhla akcie výrazně nahoru. Jako spouštěč pravděpodobně zafungovaly výsledky , který ukázal rostoucí poptávku po cloudu i výnosy z AI a včerejší party si rovněž náležitě užil. Zájem investorů dnes katapultoval asi o 30 procent výš korejské výrobce pamětí a zdá se, že růst může na konci týdne ještě pokračovat.
Do hry se totiž vložily další výsledky, tentokrát od Amazonu. Ten podobně jako jeho hlavní konkurenti ukázal zrychlení výnosů z cloudu, což investoři nyní považují za důkaz poptávky po AI službách. také navýšil o 10 pct plán kapitálových výdajů, ovšem na rozdíl od Alphabetu to trh přijal bez problému, když oznámení přišlo za podstatně lepšího sentimentu. Vypadá to, že pochybnosti o návratnosti obrovských investic se podstatně snížily.
Na druhé straně je tu , který se z AI horečky moc neraduje. Sice nemusí řešit návratnost svých výdajů do umělé inteligence jako další velké techy, ale nepřímo pociťuje důsledky masivního nárůstu poptávky po hardwaru. Očekávání tržeb sice naplnil, ale na čínském trhu zaostal, a především snížil výhled pro další kvartál. Nedostatek pamětí či procesorů zvedají ceny produktů a natahují jejich dodací lhůty.
Co se týče makra, hlavní událostí bylo zasedání japonské centrální banky. Úrokové sazby sice zůstaly stabilní, ale doprovodné informace jsou převážně jestřábí. Došlo ke zvýšení inflačního výhledu, guvernér Ueda dal proinflačním rizikům větší váhu a mluvil také o měně jako důležitém faktoru pro rozhodování. Kromě toho vyšla vyšší inflace v Tokiu. Tržní očekávání zvýšení sazeb se posouvají z prosince na říjen. Nelze úplně vyloučit ani akci v září, ale přímý náznak z BoJ zatím nepřišel. Jen po zasedání posiluje k dolaru pod 159,00.
Inflace v eurozóně podle očekávání mírně zrychlila a za červenec dosáhla 2,9 procenta, přičemž jádrová inflace mírně stoupá na 2,5 pct. Reakce eura by měla být skromná, ačkoli data pro něj vyznívají lehce pozitivně. Eurodolar se aktuálně obchoduje u 1,1520. Odpoledne ještě vyjdou chicagský index aktivity a revize spotřebitelské důvěry v zámoří.
Ropa po včerejším nárůstu otočila níž a dnes se obchoduje u 88 dolarů, což umožňuje dluhopisovým výnosům mírně klesat. Zlato rovněž otáčí dolů a obchoduje se lehce nad 4060 USD. Koruna se drží těsně nad 24,20, stále při nevýrazných změnách.
Hlavní akciové trhy v Evropě slušně stoupají. DAX je skoro procento nahoře, CAC40 přidává 0,9 pct a FTSE100 roste o 0,7 procenta. AEX zaostává s +0,2 pct, když nárůst technologií kompenzuje propad Universal Music. Americké futures jsou v plusu a Nasdaq by podle nich měl v úvodu růst o 1,3 pct.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:19 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2082
|0.0536
|24.2357
|24.1891
|CZK/USD
|21.0200
|0.1286
|21.0575
|20.9845
|HUF/EUR
|363.8259
|0.3508
|363.9222
|361.9103
|PLN/EUR
|4.3128
|0.1535
|4.3155
|4.3055
|CNY/EUR
|7.7744
|-0.1311
|7.7915
|7.7651
|JPY/EUR
|183.7395
|-0.1090
|185.1695
|182.7150
|JPY/USD
|159.6020
|-0.0022
|160.8805
|158.5350
|GBP/EUR
|0.8556
|-0.0514
|0.8566
|0.8555
|CHF/EUR
|0.9294
|0.1509
|0.9299
|0.9279
|NOK/EUR
|10.9738
|-0.6213
|10.9987
|10.9701
|SEK/EUR
|10.9726
|-0.2554
|10.9999
|10.9591
| USD/EUR
|1.1515
|-0.0863
|1.1531
|1.1505
|AUD/USD
|1.4211
|-0.1546
|1.4247
|1.4194
|CAD/USD
|1.4011
|-0.0121
|1.4024
|1.4003