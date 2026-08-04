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    Techy fungují, ropa moc nezlobí a výsledky trhům svědčí

    Techy fungují, ropa moc nezlobí a výsledky trhům svědčí

    04.08.2026 11:46
    Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

    Akciové trhy vstoupily do nového týdne v pozitivní náladě díky pokračujícímu oživení technologického sektoru, který těží především ze silných firemních výsledků a obnovené důvěry v dlouhodobý potenciál umělé inteligence.

    Článek se odemkne 04.08.2026 12:46

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