Zmatečné zprávy kolem Íránu ani pád další britské vlády na trhy vzrušení nepřinesly

Začátek týdne je pro hlavní finanční trhy nevýrazný. Přes víkend přišla série zpráv týkajících se (ne)jednání USA - Írán, (ne)uzavření Hormuzu, (ne)vybírání poplatků za jeho proplutí, případně dalšího (ne)útoku Spojených států. Výsledkem ale není vážná reakce trhů, spíše zmatek a rezignovanost. Cena ropy zůstává víceméně na hodnotách z pátku, tedy lehce pod 80 dolary. A ani další trhy se nenechaly vyvést z klidu.
Americké dluhopisové výnosy ještě dorovnávají páteční svátek, takže oproti čtvrtku jsou výš, evropské trhy však zůstávají v klidu. Libra i gilty bez většího vzrušení přijímají (očekávanou) zprávu o konci další britské vlády v pořadí, když premiér Starmer dopoledne ohlásil rezignaci. Rizikem je nyní snaha nové vlády o navyšování deficitů. Eurodolar pouze čeří vodu při aktuálních 1,1450.
Akciové trhy postrádají silné podněty. Evropské indexy jsou na tom smíšeně, většinou při malých změnách. DAX se obchoduje -0,3 pct, FTSE100 stagnuje, CAC40 klesá o 0,4 pct. Naproti tomu AEX si připisuje 0,2 procenta.
Americké futures pak nedávají jasnou indikaci o směru Wall Street při otevření po prodlouženém víkendu. Na programu nemáme ani žádná zajímavá data, která by mohla přinést novou inspiraci.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:57 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1962
|-0.0439
|24.2081
|24.1818
|CZK/USD
|21.1305
|0.1626
|21.1525
|21.0785
|HUF/EUR
|351.9982
|-0.1818
|352.6283
|351.0630
|PLN/EUR
|4.2695
|0.1943
|4.2703
|4.2567
|CNY/EUR
|7.7563
|-0.1427
|7.7697
|7.7526
|JPY/EUR
|185.2320
|0.2427
|185.3250
|184.9450
|JPY/USD
|161.7815
|0.2923
|161.7950
|161.3050
|GBP/EUR
|0.8671
|-0.0928
|0.8684
|0.8667
|CHF/EUR
|0.9252
|-0.0778
|0.9267
|0.9249
|NOK/EUR
|11.1059
|-0.1587
|11.1306
|11.0873
|SEK/EUR
|10.9856
|-0.0494
|11.0018
|10.9755
| USD/EUR
|1.1450
|-0.2305
|1.1474
|1.1442
|AUD/USD
|1.4294
|0.2736
|1.4300
|1.4247
|CAD/USD
|1.4178
|0.1692
|1.4193
|1.4168