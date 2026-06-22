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Zmatečné zprávy kolem Íránu ani pád další britské vlády na trhy vzrušení nepřinesly

Zmatečné zprávy kolem Íránu ani pád další britské vlády na trhy vzrušení nepřinesly

22.06.2026 10:58
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Začátek týdne je pro hlavní finanční trhy nevýrazný. Přes víkend přišla série zpráv týkajících se (ne)jednání USA - Írán, (ne)uzavření Hormuzu, (ne)vybírání poplatků za jeho proplutí, případně dalšího (ne)útoku Spojených států. Výsledkem ale není vážná reakce trhů, spíše zmatek a rezignovanost. Cena ropy zůstává víceméně na hodnotách z pátku, tedy lehce pod 80 dolary. A ani další trhy se nenechaly vyvést z klidu.  

Americké dluhopisové výnosy ještě dorovnávají páteční svátek, takže oproti čtvrtku jsou výš, evropské trhy však zůstávají v klidu. Libra i gilty bez většího vzrušení přijímají (očekávanou) zprávu o konci další britské vlády v pořadí, když premiér Starmer dopoledne ohlásil rezignaci. Rizikem je nyní snaha nové vlády o navyšování deficitů. Eurodolar pouze čeří vodu při aktuálních 1,1450. 

Akciové trhy postrádají silné podněty. Evropské indexy jsou na tom smíšeně, většinou při malých změnách. DAX se obchoduje -0,3 pct, FTSE100 stagnuje, CAC40 klesá o 0,4 pct. Naproti tomu AEX si připisuje 0,2 procenta.

Americké futures pak nedávají jasnou indikaci o směru Wall Street při otevření po prodlouženém víkendu. Na programu nemáme ani žádná zajímavá data, která by mohla přinést novou inspiraci.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:57 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1962 -0.0439 24.2081 24.1818
CZK/USD 21.1305 0.1626 21.1525 21.0785
HUF/EUR 351.9982 -0.1818 352.6283 351.0630
PLN/EUR 4.2695 0.1943 4.2703 4.2567
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.7563 -0.1427 7.7697 7.7526
JPY/EUR 185.2320 0.2427 185.3250 184.9450
JPY/USD 161.7815 0.2923 161.7950 161.3050
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8671 -0.0928 0.8684 0.8667
CHF/EUR 0.9252 -0.0778 0.9267 0.9249
NOK/EUR 11.1059 -0.1587 11.1306 11.0873
SEK/EUR 10.9856 -0.0494 11.0018 10.9755
USD/EUR 1.1450 -0.2305 1.1474 1.1442
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4294 0.2736 1.4300 1.4247
CAD/USD 1.4178 0.1692 1.4193 1.4168
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




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