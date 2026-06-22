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Německo kupuje podíl ve výrobci tanků KNDS před jeho vstupem na burzu

Německo kupuje podíl ve výrobci tanků KNDS před jeho vstupem na burzu

22.06.2026 10:43, aktualizováno: 22.6. 11:05
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Aktualizováno

Německo posiluje kontrolu nad klíčovým hráčem evropského obranného průmyslu - kupuje 40% podíl v KNDS a připravuje tak firmu na její vstup na burzu v době smíšené investorské nálady po slabším výkonu akcií CSG. Zároveň vyvažuje francouzský vliv a podporuje strategický sektor, který těží z rostoucích zbrojních výdajů a silné poptávky.

Rodiny, které vlastní polovinu ve výrobci tanků KNDS, se dohodly na prodeji 40% podílu německé vládě, sdělili pro Bloomberg lidé obeznámení s touto záležitostí. Vláda kancléře Friedricha Merze se odkoupením zmíněného podílu od Wegmann & Co., holdingu rodinných vlastníků, snaží vybalancovat podíl Francie v této obranné firmě. Německo chce v budoucnu svůj podíl opět snížit a nechat si stejný podíl jako bude mít Francie. 

"Bezpečnostní a obranný průmysl má kvůli pokračující ruské hrozbě pro Evropu a útočné válce vůči Ukrajině ústřední význam," uvedl mluvčí vlády kancléře Friedricha Merze. Německo proto podle něj chce zvýšit kapacity obranného průmyslu. "Proto spolková vláda usiluje o podíl ve výši 40 procent akcií v KNDS," dodal.

Tato dohoda ohodnotí KNDS na 15 až 18 miliard eur. Připravuje se tím zároveň cesta pro vstup jedné z klíčových evropských obranných společností na burzu - KNDS se přiravuje na primární veřejnou nabídku akcií (IPO) ve Frankfurtu a v Paříži. Obě strany se podle zdrojů snaží dokončit formální text dohody do pondělí, před očekávaným oznámením IPO v úterý.

KNDS, se sídlem v Amsterdamu, se tak letos chystá připojit k sérii evropských primárních veřejných nabídek akcií v obranném sektoru po českém výrobci munice CSG, jehož lednová nabídka byla největší ze všech čistě obranných firem. Akcie CSG po počátečním nárůstu ale klesaly a nyní jsou přibližně 43 % pod upisovací cenou.

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Firma vznikla fúzí společností Krauss-Maffen-Wegmann a francouzského Nexteru v roce 2015 a vyrábí tanky a obrněná vozidla, která jsou nasazena i na Ukrajině. Je považována za klíčovou pro evropské úsilí o opětovné zbrojení, když vlády na celém kontinentu navyšují vojenské výdaje. KNDS dodává armádám bojové tanky, obrněné transportéry, přenosné mosty a robotická vozidla. Vyrábí také velkoobjemovou munici pro svá bojová vozidla. Mezi její klíčové konkurenty patří Rheinmetall AG.

Tržby KNDS v roce 2025 vzrostly o 16 % na 4,4 miliardy eur. Její nevyřízené objednávky se na konci loňského roku zvýšily na 33,1 miliardy eur z 23,5 miliardy eur o rok dříve. KNDS vyrábí hlavní bojové tanky Leopard a Leclerc XLR, obrněné transportéry Boxer, pásová dělostřelecká vozidla a munici. Zaměstnává přibližně 11.000 lidí.

Foto: KNDS

 

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