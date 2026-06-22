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USA a Írán hlásí pokrok, Starmer pod tlakem a ČNB chce zůstat flexibilní

USA a Írán hlásí pokrok, Starmer pod tlakem a ČNB chce zůstat flexibilní

22.06.2026 8:56
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

ČNB zdůrazňuje flexibilitu po posledním zvýšení sazeb. V Británii se sbíhají mraky nad premiérem Starmerem, zatímco dohoda USA s Íránem je na dobré cestě.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,1 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,1 % S&P 500 mini -0,1 % a Nasdaq 100 mini +0,0 %.

Viceguvernérka ČNB Zamrazilová říká, že zvýšení úrokových sazeb minulý týden by nemělo být vnímáno jako začátek nového cyklu zpřísňování měnové politiky. Dodává, že ČNB si ponechává všechny možnosti otevřené pro další rozhodnutí v závislosti na ekonomických datech.

Menšinový akcionář společnosti Tatra Trucks, společnost Promet Tools, vyhrál soudní rozhodnutí, které požadovalo nezávislé přezkoumání zprávy o transakcích s propojenými stranami společnosti za rok 2023. Soud neshledal žádné pochybení ze strany Tatry ani jejího majoritního vlastníka CSG, ale uvedl, že existují dostatečné obavy odůvodňující další šetření.

Britský premiér Keir Starmer by měl dnes nastínit plány na svůj odchod, a to po rostoucím tlaku po prohrách labouristů v místních volbách, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. Spojenci se domnívají, že tento krok by uvolnil cestu Andymu Burnhamovi, nedávno zvolenému do parlamentu, aby se ucházel o vedení této strany. Libra se obchoduje poblíž letošního minima.

USA a Írán dosáhly „povzbudivého pokroku“ v jednáních o mírové dohodě a tento týden budou pokračovat v diskusích na technické úrovni, uvedli mediátoři z Kataru a Pákistánu. Mezi účastníky rozhovorů ve Švýcarsku byli americký viceprezident J. D. Vance a íránský ministr zahraničí Abás Arakčí. Mezitím o víkendu protekly Hormuzským průlivem miliony barelů ropy, a to i přes tvrzení Íránu, že tuto trasu opět uzavřel.

Německá vládnoucí koalice se připravuje na podporu rozsáhlé reformy penzijního systému, která by zavedla tržně orientovanou složku spoření, zpřísnila pravidla pro předčasný odchod do důchodu a postupně zvýšila věk odchodu do důchodu. Navrhované reformy si kladou za cíl posílit penzijní systém s tím, jak populace stárne a prodlužuje se délka života.

Německo souhlasilo s koupí 40% podílu v obranné skupině KNDS od jejích rodinných vlastníků, čímž se uvolní cesta k primární veřejné nabídce akcií (IPO), uvedly zdroje obeznámené s touto záležitostí. Dohoda by mohla tohoto výrobce tanků ocenit na 15 až 18 miliard eur. A mezitím německá automobilka Porsche dokončuje jednání o dalším snižování nákladů v rámci příprav na období nižší výroby vozidel.

 

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