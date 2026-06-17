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Jakub Blaha: Evropské automobilky v krizi, tlak na marže bude pokračovat

Jakub Blaha: Evropské automobilky v krizi, tlak na marže bude pokračovat

17.06.2026 10:22
Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

Evropské automobilky čelí podle analytika Patria Finance Jakuba Blahy hlubokému strukturálnímu problému – kombinace slábnoucí poptávky, tlaku z Číny a geopolitických rizik zásadně sráží jejich ziskovost.

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