Tvrdá rána pro Rheinmetall: Německo ruší nákup fregat, akcie se potápí až o 15 procent

Akcie dnes klesají o více než 15 procent, a to po zprávě Financial Times (FT), že Německo se chystá zrušit nákup šesti protiponorkových válečných lodí F126, čímž by došlo ke zrušení toho, co mělo být největším akvizičním projektem v historii německého námořnictva.
Německý ministr obrany Boris Pistorius místo toho plánuje koupit osm fregat Meko-200 od jiné německé společnosti, a sice od TKMS, jejíž akcie naopak letí vzhůru přibližně o deset procent. TKMS je poměrně novou společností, jež vznikla v lednu loňského roku sloučením a akvizicí loďařské divize průmyslového konglomerátu a společnosti Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW).
Projekt s pořízením F126 se dostal do problémů kvůli zpožděním a překročení nákladů, když nizozemská loděnice Damen Schelde Naval Shipbuilding loni narazila na výrobní potíže. Ve snaze zachránit plán v hodnotě devíti miliard eur německé ministerstvo obrany loni zařídilo, aby role hlavního dodavatele přešla na německou loděnici Naval Vessels Lürssen, kterou mezitím převzal právě gigant .
Na projekt F126 už bylo od zadání zakázky v červnu 2020 podle zdrojů FT vynaloženy více než dvě miliardy eur.
Německé ministerstvo obrany už v březnu podepsalo předběžnou dohodu s TKMS na nákup alespoň čtyř lodí MEKO A-200 jako dočasného řešení pro problematický projekt fregat F126 a zvažovalo objednat další čtyři.
Tato změna přichází v době, kdy německá vláda čelí kritice za špatně navržené projekty a způsob rozdělování rozšířeného obranného rozpočtu. Před pouhými dvěma týdny se navíc vláda stáhla i z francouzsko-německého programu stíhaček FCAS.