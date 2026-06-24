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Tvrdá rána pro Rheinmetall: Německo ruší nákup fregat, akcie se potápí až o 15 procent

Tvrdá rána pro Rheinmetall: Německo ruší nákup fregat, akcie se potápí až o 15 procent

24.06.2026 10:20
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie Rheinmetall dnes klesají o více než 15 procent, a to po zprávě Financial Times (FT), že Německo se chystá zrušit nákup šesti protiponorkových válečných lodí F126, čímž by došlo ke zrušení toho, co mělo být největším akvizičním projektem v historii německého námořnictva.

Německý ministr obrany Boris Pistorius místo toho plánuje koupit osm fregat Meko-200 od jiné německé společnosti, a sice od TKMS, jejíž akcie naopak letí vzhůru přibližně o deset procent. TKMS je poměrně novou společností, jež vznikla v lednu loňského roku sloučením a akvizicí loďařské divize průmyslového konglomerátu ThyssenKrupp a společnosti Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW).

Projekt s pořízením F126 se dostal do problémů kvůli zpožděním a překročení nákladů, když nizozemská loděnice Damen Schelde Naval Shipbuilding loni narazila na výrobní potíže. Ve snaze zachránit plán v hodnotě devíti miliard eur německé ministerstvo obrany loni zařídilo, aby role hlavního dodavatele přešla na německou loděnici Naval Vessels Lürssen, kterou mezitím převzal právě gigant Rheinmetall.

Na projekt F126 už bylo od zadání zakázky v červnu 2020 podle zdrojů FT vynaloženy více než dvě miliardy eur.

Německé ministerstvo obrany už v březnu podepsalo předběžnou dohodu s TKMS na nákup alespoň čtyř lodí MEKO A-200 jako dočasného řešení pro problematický projekt fregat F126 a zvažovalo objednat další čtyři.

Tato změna přichází v době, kdy německá vláda čelí kritice za špatně navržené projekty a způsob rozdělování rozšířeného obranného rozpočtu. Před pouhými dvěma týdny se navíc vláda stáhla i z francouzsko-německého programu stíhaček FCAS.


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