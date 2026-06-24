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Zbrojní gigant KNDS směřuje na burzy ve Frankfurtu a Paříži

Zbrojní gigant KNDS směřuje na burzy ve Frankfurtu a Paříži

24.06.2026 9:45
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Evropský výrobce vojenské techniky KNDS zahájil ve středu proces přípravy primární veřejné nabídky akcií (IPO) na burzách ve Frankfurtu a Paříži. Firma tak pokračuje ve své transformaci ve velkého panevropského obranného hráče, který má těžit z rostoucích vojenských rozpočtů evropských zemí.

Podle zveřejněných informací nabídnou současní akcionáři – francouzský stát a holding Wegmann & Co. zastupující rodinné vlastníky – investorům přibližně pětinu podílu ve společnosti. Transakce zároveň zásadně změní vlastnickou strukturu podniku, jenž je známý například výrobou tanků Leopard.

Součástí dohody je také to, že Wegmann & Co., jež dosud drží polovinu v KNDS, prodá 40procentní podíl německému státu. Francie následně sníží svůj podíl v rámci IPO tak, aby si obě země udržely rovnocenné postavení. Ostatně Berlín i Paříž se už začátkem týdne dohodly na modelu řízení, který počítá s rovnoměrným rozdělením vlivu mezi obě vlády, píše agentura Bloomberg.

Po vstupu na burzu bude KNDS formálně sídlit v Nizozemsku. Francie i Německo budou nadále dominantními akcionáři (každý podíl 40 %), zatímco zbylých 20 procent bude obchodováno na kapitálových trzích. Struktura transakce odráží snahu evropských vlád zachovat kontrolu nad strategickými technologiemi a obrannými kapacitami, a to i při jejich částečném otevření soukromému kapitálu.

KNDS tak následuje Czechoslovak Group a další evropské obranné firmy, které v poslední době míří na burzu. Zájem investorů podporuje zejména narůstající důraz evropských států na posilování obrany a modernizaci armád.

Společnost působí v pěti hlavních segmentech – od systémů a munice přes vybavení až po výcvik a servis. V jejím portfoliu figurují mimo jiné bojové tanky, obrněná vozidla, mobilní mostní systémy či robotická technika. KNDS rovněž vyrábí těžkou munici pro podporu těchto platforem.

Co se týče finanční stránky byznysu KNDS, tak loni firma vykázala tržby ve výši 4,4 miliardy eur, což bylo meziročně o 16 procent více. Výrazně se zvýšil také objem zakázek: backlog dosáhl na konci loňského roku 33,1 miliardy eur oproti 23,5 miliardy o rok dříve.

KNDS spolupracuje s armádami zhruba čtyř desítek zemí a významně se angažuje i v podpoře Ukrajiny. Podnik zaměstnává kolem 11 tisíc lidí a očekává další růst v souvislosti s navyšováním výroby i investicemi do výzkumu a vývoje.

Zdroj foto: KNDS


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