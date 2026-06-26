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Zlom na trzích: Rekordní odliv z technologických fondů naznačuje ochlazení AI boomu

Zlom na trzích: Rekordní odliv z technologických fondů naznačuje ochlazení AI boomu

26.06.2026 15:07
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Investoři po třech měsících poprvé vybírají zisky z amerických akcií a výrazně opouštějí hlavně technologické fondy, které zaznamenaly rekordní odliv kapitálu.

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