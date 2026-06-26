Samsung a SK Hynix se chystají oznámit investice v řádu stovek miliard dolarů

Z investorského pohledu aktuálně snad nejžhavější jihokorejské společnosti Samsung Electronics a SK Hynix připravují velké oznámení o investici v řádu stovek miliard dolarů, informuje agentura Bloomberg s odvoláním na deník Maeil Business Newspaper. Oficiální detaily mají zaznít na začátku příštího týdne v rámci vládního briefingu, kterého se mají účastnit i nejvyšší představitelé obou firem.
Samsung plánuje představit investiční balík ve výši až 1 000 bilionů wonů (zhruba 646 mld. USD) rozložený do příštích deseti let, uvedl Maeil Business Newspaper. Pokud by se tyto informace potvrdily, jednalo by se o největší investiční plán v historii země.
Společně se zástupci SK Hynix pak mají manažeři obou výrobců paměťových čipů dorazit na prezidentské jednání v Modrém domě, kde se bude diskutovat o strategických megaprojektech státu.
Prezidentský poradce pro hospodářskou politiku Kim Jong-bom uvedl, že „velmi neobvyklá“ čísla budou oznámena 29. června, kdy prezident Lee Jae-myung uspořádá schůzku, na které se budou diskutovat investiční plány velkých společností. Akce se zaměří na klíčová odvětví, jako jsou polovodiče, datová centra umělé inteligence a fyzická umělá inteligence.
Akcie obou polovodičových firem zažívají prozatím velmi povedený rok. Samsung je od začátku roku v plusu o více než 160 procent, SK Hynix dokonce atakuje 300procentní růst. V pátek ale na obou titulech došlo k výraznému výprodeji, když oslabily přibližně o devět procent.
Negativní sentiment na trhu už včera vyvolaly informace o zdražení iPadů a MackBooku, což zdůvodnil právě mimořádnou poptávkou po paměti. To vyvolalo obavy, že vyšší ceny těchto produktů poškodí spotřebitelskou poptávku a zpomalí růst výrobců paměťových čipů. Dalším negativem pak jsou spekulace o možném odkladu vstupu OpenAI na burzu.
„Pochybujeme, že oznámení o kapitálových výdajích předních korejských výrobců pamětí jsou tím, co dnes tlačí ceny akcií dolů,“ řekl Bloombergu Homin Lee, stratég společnosti Lombard Odier v Singapuru. „Spíše je rozšíření kapacit nezbytné pro jejich trvalou dominanci na trhu a pro požadavek stability v dlouhodobém horizontu,“ myslí si.
SK Hynix již dříve avizovala záměr výrazně investovat do rozšíření výroby, aby dokázala uspokojit prudce rostoucí poptávku po pamětech. Předseda představenstva Chey Tae-won nedávno uvedl, že firma chce během pěti let zdvojnásobit výrobní kapacitu, a zároveň připravuje listing akcií v USA v objemu zhruba 29 miliard dolarů.
Také Samsung v posledních čtvrtletích těží z rekordních tržeb a zisků díky boomu na trhu pamětí a zároveň signalizuje ambice posílit svou roli v globálním ekosystému umělé inteligence.