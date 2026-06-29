Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Úvod týdne je rozpačitý, ale zájem o technologie by mohl trhům pomoci

Úvod týdne je rozpačitý, ale zájem o technologie by mohl trhům pomoci

29.06.2026 11:48
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Evropské akciové trhy startují nový týden v lehce negativní náladě. Změny hlavních indexů ovšem nejsou velké, když DAX klesá jen nepatrně, CAC40 je +0,4 %, FTSE100 ztrácí 0,2 %, zatímco AEX stejnou měrou naopak roste. V zámoří to zatím vypadá na pozitivní start, když futures naznačují Nasdaqu asi 1 procento růstu.

Přes víkend proběhla další přestřelka mezi USA a Íránem, ale obě strany se stihly domluvit na pokračování jednání ještě před pondělním rozjezdem obchodování, takže efekt na trhy je veskrze malý. Ropa nestihla reagovat prakticky vůbec, obchoduje se na 72,50 USD, a další trhy tím pádem celou věc přejdou.

Eurodolar se drží u 1,1400 a výnosy dluhopisů vykazují drobný růst na obou stranách Atlantiku. Zlato klesá na 4 050 USD. Pro korunu je úvod týdne neutrální, když se na páru s eurem obchoduje na 24,26.

Hlavním tématem je pro trhy budoucnost AI tématu, tedy dominance paměťových hráčů, možná snaha o diversifikaci směrem k softwaru, který byl dlouho v nemilosti, či využití příležitostí na přehlíženém velkém techu. Zatím to vypadá, že se investoři na závěr volatilního června do techu vracejí, ale ve struktuře dochází ke změnám.

Část pozornosti v příštích dnech upoutají také makrodata, která mohou případně hýbat s očekáváními o měnové politice.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:47 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2735 0.0701 24.2792 24.2099
CZK/USD 21.2915 -0.0666 21.3175 21.2545
HUF/EUR 354.7398 0.2607 354.7398 353.0889
PLN/EUR 4.2911 0.0491 4.2914 4.2828
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.7473 0.0970 7.7561 7.7370
JPY/EUR 184.5425 0.2300 184.6861 184.1200
JPY/USD 161.8960 0.0995 161.8990 161.7210
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8627 0.1033 0.8634 0.8622
CHF/EUR 0.9221 -0.0271 0.9231 0.9215
NOK/EUR 11.3273 0.1685 11.3369 11.2918
SEK/EUR 11.0922 0.0370 11.0990 11.0692
USD/EUR 1.1399 0.1335 1.1415 1.1381
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4503 -0.0245 1.4533 1.4482
CAD/USD 1.4192 -0.0194 1.4199 1.4175
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


Čtěte více:

ČEZ začíná řešit kroky pro ČEZ Energy, Burnham slibuje reformy a Jižní Korea zrychluje investice do čipů
29.06.2026 8:54
ČEZ začíná řešit kroky pro ČEZ Energy, Burnham slibuje reformy a Jižní Korea zrychluje investice do čipů
ČEZ připravuje strategické kroky kolem nově vytvořené divize ČEZ Energ...
Rozbřesk: Co masivní propouštění ve VW může znamenat pro německou ekonomiku?
29.06.2026 8:57
Rozbřesk: Co masivní propouštění ve VW může znamenat pro německou ekonomiku?
Šéf VW Oliver Blume na konci uplynulého týdne oznámil jednu z největší...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
29.06.2026
17:58Nový rozměr bezpečného zlatého útočiště a akcie jako reálné aktivum
16:27PODCAST Týdenní výhled: Trhy sledují data z USA a Korea sází na čipy  
15:17Čipové války mezi USA a Čínou: Huawei na domácím trhu vytlačuje Nvidii, letos cílí na poloviční podíl
14:41Rocket Lab kupuje Iridium za 8 miliard USD. Získá tak síť satelitní komunikace
12:10Vedra testují digitální infrastrukturu: datacentra čelí rostoucím klimatickým rizikům
11:48Úvod týdne je rozpačitý, ale zájem o technologie by mohl trhům pomoci  
10:32Korea si chce udržet globální náskok. Samsung a SK Hynix rozjíždějí megaprojekty za stovky miliard dolarů
8:57Rozbřesk: Co masivní propouštění ve VW může znamenat pro německou ekonomiku?
8:55J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Záznam z konference pro investory
8:54ČEZ začíná řešit kroky pro ČEZ Energy, Burnham slibuje reformy a Jižní Korea zrychluje investice do čipů  
8:45J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s.: Zápis z valné hromady konané dne 26.6.2026
6:09Nová vlna mega IPO hýbe trhy. Rychlé zařazování do indexů přináší šance i rizika
28.06.2026
9:40Víkendář: Možná se vám bude líbit červené auto víc než modré, ale pokud na auto nemáte, je barva jen hypotetické téma
27.06.2026
10:06Víkendář: Plán na zlepšení světa, nebo cvičení v environmentální diktatuře?
26.06.2026
22:00Trhy uzavřely týden bez výraznějšího pohybu  
17:15Jasný signál nerecese
16:58Bloomberg: ČEZ jedná s JP Morgan či Barclays, pro svou novou dceru zvažuje IPO
15:07Zlom na trzích: Rekordní odliv z technologických fondů naznačuje ochlazení AI boomu  
14:19NET4GAS, s.r.o.: Zveřejnění vnitřní informace
14:10Foxconn míří do Evropy s elektromobily. Spojil síly s Yulon i Poláky

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět