Úvod týdne je rozpačitý, ale zájem o technologie by mohl trhům pomoci

Evropské akciové trhy startují nový týden v lehce negativní náladě. Změny hlavních indexů ovšem nejsou velké, když DAX klesá jen nepatrně, CAC40 je +0,4 %, FTSE100 ztrácí 0,2 %, zatímco AEX stejnou měrou naopak roste. V zámoří to zatím vypadá na pozitivní start, když futures naznačují Nasdaqu asi 1 procento růstu.
Přes víkend proběhla další přestřelka mezi USA a Íránem, ale obě strany se stihly domluvit na pokračování jednání ještě před pondělním rozjezdem obchodování, takže efekt na trhy je veskrze malý. Ropa nestihla reagovat prakticky vůbec, obchoduje se na 72,50 USD, a další trhy tím pádem celou věc přejdou.
Eurodolar se drží u 1,1400 a výnosy dluhopisů vykazují drobný růst na obou stranách Atlantiku. Zlato klesá na 4 050 USD. Pro korunu je úvod týdne neutrální, když se na páru s eurem obchoduje na 24,26.
Hlavním tématem je pro trhy budoucnost AI tématu, tedy dominance paměťových hráčů, možná snaha o diversifikaci směrem k softwaru, který byl dlouho v nemilosti, či využití příležitostí na přehlíženém velkém techu. Zatím to vypadá, že se investoři na závěr volatilního června do techu vracejí, ale ve struktuře dochází ke změnám.
Část pozornosti v příštích dnech upoutají také makrodata, která mohou případně hýbat s očekáváními o měnové politice.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:47 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2735
|0.0701
|24.2792
|24.2099
|CZK/USD
|21.2915
|-0.0666
|21.3175
|21.2545
|HUF/EUR
|354.7398
|0.2607
|354.7398
|353.0889
|PLN/EUR
|4.2911
|0.0491
|4.2914
|4.2828
|CNY/EUR
|7.7473
|0.0970
|7.7561
|7.7370
|JPY/EUR
|184.5425
|0.2300
|184.6861
|184.1200
|JPY/USD
|161.8960
|0.0995
|161.8990
|161.7210
|GBP/EUR
|0.8627
|0.1033
|0.8634
|0.8622
|CHF/EUR
|0.9221
|-0.0271
|0.9231
|0.9215
|NOK/EUR
|11.3273
|0.1685
|11.3369
|11.2918
|SEK/EUR
|11.0922
|0.0370
|11.0990
|11.0692
| USD/EUR
|1.1399
|0.1335
|1.1415
|1.1381
|AUD/USD
|1.4503
|-0.0245
|1.4533
|1.4482
|CAD/USD
|1.4192
|-0.0194
|1.4199
|1.4175