Goldman Sachs: Trend na akciích míří stále nahoru, poklesy jsou příležitostí k nákupu

John Flood z si podle svých slov myslí, že „trhy jsou nadále v módu nakupovat při poklesu“. Uvedl to na youtube kanále této banky v komentáři k dění na trzích v posledních dnech. Trend podle něj stále míří nahoru. Flood odpovídal na dotaz týkající se nových IPO, která podle něj nepůsobí jako brzda trhu. Retailoví investoři jsou přitom letos nejaktivnějšími kupci nových akcií přicházejících na trh.
Zmíněný rostoucí trend bude ale podle experta doprovázet vyšší volatilita. Hedge fondy nyní mohou prodávat akcie některých firem ve skupině Mag7 s cílem získat likviditu pro jiné obchody. To by pak mohlo představovat příležitost pro nákup těchto akcií pro jiné investory. K dotazu na monetární politiku Flood řekl, že trhy se nyní obávají růstu sazeb. V cenách je konkrétně zabudován předpoklad růstu sazeb o 40 bazických bodů do konce letošního roku. Vyšší inflace a vyšší než očekávané sazby jsou přitom na seznamu toho, co by mohlo trh v trendovém růstu zastavit.
Kevin Warsh byl ve svém posledním projevu „více jestřábem, než se čekalo.“ Flood ale věří predikcím ekonomů jeho banky, kteří jsou přesvědčeni, že Fed do konce roku se sazbami nepohne. Při současných očekáváních to tak podle Flooda trhy vezmou tak, jako kdyby centrální banka sazby snižovala. Jinak řečeno, stabilní sazby budou v prostředí, kde je očekáván jejich znatelný růst, působit tak, jako kdyby Fed sazby snižoval. „Přemýšlím stejně jako naši ekonomové a stabilní sazby budou fungovat jako býčí faktor,“ dodal expert.
Flood připomněl, že zisky obchodovaných firem byly hlavním tahounem rostoucích cen akcií. A podle něj tomu tak bude i nadále. Očekávání jsou přitom nyní nastavena na 9% meziroční růst zisků v letošním roce. Při výběru akcií a sektorů pak Flood doporučuje „zaměřit se na to, co doposud fungovalo, o momentum je velký zájem a je pro to dobrý důvod.“ Index S&P 500 pak má „dobrou šanci dostat se v dohledné době nad 8000 bodů“. Krátkodobě ale existují i určité „technické brzdy“, které ovšem expert vidí jako příležitosti k nákupu.
Ben Snider z následně hovořil o tom, že počet dosavadních primárních úpisů akcií je nyní asi dvojnásobný ve srovnání se stejným obdobím minulého roku a dochází tu tedy k výraznému oživení. Do určité míry jde o „normální oživení“ po předchozích letech útlumu, výrazným tahounem je pak umělá inteligence. Expert vidí určitou podobnost s vývojem během internetové bubliny včetně vysokých valuací a optimismu investorů. Ten současný je ale podle něj stále velmi vzdálený euforii, která vládla před rokem 2000.
Největší obavou pro investory zůstává podle Snidera to, že nabídka nových akcií bude příliš vysoká. Podle něj je ale takový vývoj nepravděpodobný s ohledem na to, jak velký trh a poptávka skutečně jsou a také, jak vysoké jsou odkupy, které nabídku akcií zase snižují. I on pak klade důraz na vysoké tempo růstu zisků, očekávání jsou nastavena na pokračování tohoto trendu.