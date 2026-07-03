Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Goldman Sachs: Trend na akciích míří stále nahoru, poklesy jsou příležitostí k nákupu

Goldman Sachs: Trend na akciích míří stále nahoru, poklesy jsou příležitostí k nákupu

03.07.2026 15:42
Autor: Redakce, Patria.cz

John Flood z Goldman Sachs si podle svých slov myslí, že „trhy jsou nadále v módu nakupovat při poklesu“. Uvedl to na youtube kanále této banky v komentáři k dění na trzích v posledních dnech. Trend podle něj stále míří nahoru. Flood odpovídal na dotaz týkající se nových IPO, která podle něj nepůsobí jako brzda trhu. Retailoví investoři jsou přitom letos nejaktivnějšími kupci nových akcií přicházejících na trh.

Zmíněný rostoucí trend bude ale podle experta doprovázet vyšší volatilita. Hedge fondy nyní mohou prodávat akcie některých firem ve skupině Mag7 s cílem získat likviditu pro jiné obchody. To by pak mohlo představovat příležitost pro nákup těchto akcií pro jiné investory. K dotazu na monetární politiku Flood řekl, že trhy se nyní obávají růstu sazeb. V cenách je konkrétně zabudován předpoklad růstu sazeb o 40 bazických bodů do konce letošního roku. Vyšší inflace a vyšší než očekávané sazby jsou přitom na seznamu toho, co by mohlo trh v trendovém růstu zastavit.

Kevin Warsh byl ve svém posledním projevu „více jestřábem, než se čekalo.“ Flood ale věří predikcím ekonomů jeho banky, kteří jsou přesvědčeni, že Fed do konce roku se sazbami nepohne. Při současných očekáváních to tak podle Flooda trhy vezmou tak, jako kdyby centrální banka sazby snižovala. Jinak řečeno, stabilní sazby budou v prostředí, kde je očekáván jejich znatelný růst, působit tak, jako kdyby Fed sazby snižoval. „Přemýšlím stejně jako naši ekonomové a stabilní sazby budou fungovat jako býčí faktor,“ dodal expert.

Flood připomněl, že zisky obchodovaných firem byly hlavním tahounem rostoucích cen akcií. A podle něj tomu tak bude i nadále. Očekávání jsou přitom nyní nastavena na 9% meziroční růst zisků v letošním roce. Při výběru akcií a sektorů pak Flood doporučuje „zaměřit se na to, co doposud fungovalo, o momentum je velký zájem a je pro to dobrý důvod.“ Index S&P 500 pak má „dobrou šanci dostat se v dohledné době nad 8000 bodů“. Krátkodobě ale existují i určité „technické brzdy“, které ovšem expert vidí jako příležitosti k nákupu.

Ben Snider z Goldman Sachs následně hovořil o tom, že počet dosavadních primárních úpisů akcií je nyní asi dvojnásobný ve srovnání se stejným obdobím minulého roku a dochází tu tedy k výraznému oživení. Do určité míry jde o „normální oživení“ po předchozích letech útlumu, výrazným tahounem je pak umělá inteligence. Expert vidí určitou podobnost s vývojem během internetové bubliny včetně vysokých valuací a optimismu investorů. Ten současný je ale podle něj stále velmi vzdálený euforii, která vládla před rokem 2000.

Největší obavou pro investory zůstává podle Snidera to, že nabídka nových akcií bude příliš vysoká. Podle něj je ale takový vývoj nepravděpodobný s ohledem na to, jak velký trh a poptávka skutečně jsou a také, jak vysoké jsou odkupy, které nabídku akcií zase snižují. I on pak klade důraz na vysoké tempo růstu zisků, očekávání jsou nastavena na pokračování tohoto trendu.

 

 
 

Čtěte více:

Na jak silných nohou trh stojí po „11 % korekci“?
17.06.2026 17:02
Na jak silných nohou trh stojí po „11 % korekci“?
V jedné z posledních analýz od Goldman Sachs se píše, že poměry cen ak...
Zlom na trzích: Rekordní odliv z technologických fondů naznačuje ochlazení AI boomu
26.06.2026 15:07
Zlom na trzích: Rekordní odliv z technologických fondů naznačuje ochlazení AI boomu
Investoři po třech měsících poprvé vybírají zisky z amerických akcií a...
Grantham: Nevěřit býčí propagandě
02.07.2026 16:25
Grantham: Nevěřit býčí propagandě
Známý investor Jeremy Grantham dokázal podle CNBC rozpoznat už několik...
Technologičtí giganti přišli o dva biliony dolarů. Trh odměňuje výrobce čipů, ne jejich zákazníky
02.07.2026 12:51
Technologičtí giganti přišli o dva biliony dolarů. Trh odměňuje výrobce čipů, ne jejich zákazníky
Skupina Magnificent Seven byla v posledních letech synonymem růstu ame...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.07.2026
17:18Od Východoindických společností až po SpaceX „umožňující multiplanetární život“
15:42Goldman Sachs: Trend na akciích míří stále nahoru, poklesy jsou příležitostí k nákupu
13:20Investiční výhled na druhé pololetí: Zhodnocení první poloviny roku 2026  
11:33Perly týdne: Nutnost vládní kontroly nad AI a OpenAI jako bublina
10:47Pátek bez Ameriky přináší zklidnění, akcie převážně zelené  
9:00Rozbřesk: Proč Němci končí a Španělé jdou dál, aneb souvisí spolu ekonomická výkonnost a sportovní úspěch?
8:52Slabá data z trhu práce podpořila akcie, Tesla překvapila růstem a Trumpův tlak na Fed neustává  
6:15Je AI bublina blízko prasknutí? Co říká pět oblíbených tržních indikátorů
02.07.2026
17:15Na půl plné a prázdné investiční sklenice a sázky na jednu kartu
16:25Grantham: Nevěřit býčí propagandě
15:49Nezaměstnanost v EU zůstala v květnu na 5,9 procenta, nejníž je v ČR a Bulharsku
15:46Slabá data opět zamlžila pohled na americký trh práce, obavy z Fedu nemizí
12:51Technologičtí giganti přišli o dva biliony dolarů. Trh odměňuje výrobce čipů, ne jejich zákazníky  
11:32Světové akciové indexy letos rostou, nejvíce v Koreji, Japonsku a na Tchaj-wanu
10:55AstraZeneca jako sázka na defenzivu mimo AI horečku  
10:45Techy rozhodila zpráva Mety a japonský tlak trvá. Do toho vyjdou důležitá data  
9:28Rozbřesk: Dosažení plánovaného schodku 310 mld. Kč není bez rizika
8:56OpenAI zvažuje podíl pro americkou vládu, KNDS odkládá IPO a SK Hynix prudce klesá  
6:08Kde hledat příležitosti ve druhé polovině roku? Deutsche Bank aktualizovala své tipy
01.07.2026
22:04Wall Street zahájila druhé pololetí opatrně: Technologie v červeném, trh táhly akcie Meta Platforms  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět