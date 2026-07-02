Grantham: Nevěřit býčí propagandě

Známý investor Jeremy Grantham dokázal podle CNBC rozpoznat už několik investičních bublin. Současnému dění je podle něj nejvíce podobná situace kolem roku 2000. Podle některých měřítek „jde nyní o nejdražší akciový trh v celé jeho historii“. Znamená to, že brzy přijde nějaká korekce?
Grantham na uvedenou otázku odpověděl, že „načasování je vždy velmi nejisté“. On sám se však domnívá, že nastane „návrat k dlouhodobému trendu“. Obecně přitom považuje trhy za neefektivní, rozhodující roli na nich hrají behaviorální faktory. A není radno věřit „býčí propagandě“. Připomněl i to, že v roce 2000 predikoval 70% oslabení trhu Nasdaq a o poklesu podobnému těmto proporcím hovoří i nyní.
Na otázku týkající se vývoje po roce 2010 investor odpověděl, že v té době byly poměry cen akcií k ziskům na akcii výrazně nad průměrem předchozích sto let. To podle něj ukazuje, že trh byl už tehdy drahý, ale nutně to neznamená, že přijde kolaps. K novým technologiím a umělé inteligenci pak řekl, že významné nové objevy a vynálezy v minulosti vedly k velkému pokroku a změnám. Doprovázel je ale také investiční boom, který následně splaskl. A pak tyto nové technologie „změnily svět“.
Umělá inteligence je podle Granthama „evidentně zářná myšlenka, což vidí všichni, a tak do ní všichni chtějí dát své peníze.“ Výsledkem tedy bude podobný investiční boom jako třeba v době rozmachu železnic nebo internetu. Boom, který splaskne, i když nová myšlenka přinese reálné přínosy a výsledky. Investor v této souvislosti připomněl akcie společnosti , které do vrcholu internetové bubliny znatelně posílily, pak ale ztratily 92 %. Grantham také připomněl investice do optických vláken, které „kolem roku 2000 všechny zruinovaly, ale pak je všichni využívali.“
V souvislosti s minulými investičními boomy a konkrétně s investicemi do optických vláken Granhtam dodal, že tato vlákna a z nich vybudované telekomunikační soustavy vydrží fungovat velmi dlouho. To podle investora neplatí o „dnešních čipech“. Existuje tedy velký rozdíl v tom, jak dlouhodobě využitelné byly výsledky předchozích bublin a té současné. Následující obrázek ukazuje pohyb peněz směrem k americkému technologickému sektoru. Jde o čtyřtýdenní plovoucí průměr, který popisuje, jak prudce v posledních týdnech vzrostl zájem investorů o tento sektor:
Zdroj: CNBC