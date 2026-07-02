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Grantham: Nevěřit býčí propagandě

Grantham: Nevěřit býčí propagandě

02.07.2026 16:25
Autor: Redakce, Patria.cz

Známý investor Jeremy Grantham dokázal podle CNBC rozpoznat už několik investičních bublin. Současnému dění je podle něj nejvíce podobná situace kolem roku 2000. Podle některých měřítek „jde nyní o nejdražší akciový trh v celé jeho historii“. Znamená to, že brzy přijde nějaká korekce?

Grantham na uvedenou otázku odpověděl, že „načasování je vždy velmi nejisté“. On sám se však domnívá, že nastane „návrat k dlouhodobému trendu“. Obecně přitom považuje trhy za neefektivní, rozhodující roli na nich hrají behaviorální faktory. A není radno věřit „býčí propagandě“. Připomněl i to, že v roce 2000 predikoval 70% oslabení trhu Nasdaq a o poklesu podobnému těmto proporcím hovoří i nyní. 

Na otázku týkající se vývoje po roce 2010 investor odpověděl, že v té době byly poměry cen akcií k ziskům na akcii výrazně nad průměrem předchozích sto let. To podle něj ukazuje, že trh byl už tehdy drahý, ale nutně to neznamená, že přijde kolaps. K novým technologiím a umělé inteligenci pak řekl, že významné nové objevy a vynálezy v minulosti vedly k velkému pokroku a změnám. Doprovázel je ale také investiční boom, který následně splaskl. A pak tyto nové technologie „změnily svět“.

Umělá inteligence je podle Granthama „evidentně zářná myšlenka, což vidí všichni, a tak do ní všichni chtějí dát své peníze.“ Výsledkem tedy bude podobný investiční boom jako třeba v době rozmachu železnic nebo internetu. Boom, který splaskne, i když nová myšlenka přinese reálné přínosy a výsledky. Investor v této souvislosti připomněl akcie společnosti Amazon, které do vrcholu internetové bubliny znatelně posílily, pak ale ztratily 92 %.  Grantham také připomněl investice do optických vláken, které „kolem roku 2000 všechny zruinovaly, ale pak je všichni využívali.“

V souvislosti s minulými investičními boomy a konkrétně s investicemi do optických vláken Granhtam dodal, že tato vlákna a z nich vybudované telekomunikační soustavy vydrží fungovat velmi dlouho. To podle investora neplatí o „dnešních čipech“. Existuje tedy velký rozdíl v tom, jak dlouhodobě využitelné byly výsledky předchozích bublin a té současné. Následující obrázek ukazuje pohyb peněz směrem k americkému technologickému sektoru. Jde o čtyřtýdenní plovoucí průměr, který popisuje, jak prudce v posledních týdnech vzrostl zájem investorů o tento sektor:

S2

Zdroj: CNBC


 
 

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