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Technologičtí giganti přišli o dva biliony dolarů. Trh odměňuje výrobce čipů, ne jejich zákazníky

Technologičtí giganti přišli o dva biliony dolarů. Trh odměňuje výrobce čipů, ne jejich zákazníky

02.07.2026 12:51
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Skupina Magnificent Seven byla v posledních letech synonymem růstu amerických akcií, v červnu však její hvězda výrazně pohasla. Investoři začali zpochybňovat, zda masivní výdaje technologických gigantů na umělou inteligenci přinesou odpovídající návratnost, a místo provozovatelů AI infrastruktury stále více favorizují firmy, které ji dodávají.

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    02.07.2026 14:00

    Připadá mně, že aktuálně vydělávají železárny a montovny. Poskytovatelé finálních řešení určitě v dohledné době. V jejich vedení sedí určitě rozumní lidé a trochu mě překvapují formulace, že "pálí" peníze. V Bank of America či v JPM asi taky ví, proč k nákupu doporučují zrovna poskytovatele finálních zákaznických řešení.
    ZN
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