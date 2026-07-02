Kde hledat příležitosti ve druhé polovině roku? Deutsche Bank aktualizovala své tipy

Po silném prvním pololetí na akciových trzích vstupují investoři do třetího kvartálu s očekáváním, zda se rally podaří udržet i ve zbytku roku. Analytici v této souvislosti aktualizovali svůj pravidelný seznam nejatraktivnějších investičních příležitostí, do kterého zařadili 41 akciových titulů napříč sektory od umělé inteligence přes zdravotnictví až po průmysl.
Takzvaný seznam „Fresh Money“ banka obměňuje každé čtvrtletí a zahrnuje její nejlepší investiční tipy s horizontem následujících 12 měsíců. Podle ní si tento výběr od svého spuštění v roce 2017 vede lépe než širší americký trh, píše server CNBC.
Do výběru pro nadcházející období společnost zařadila třeba softwarového giganta . „Věříme, že je připraven na výrazný růst poháněný jeho vedením v oblasti AI cloudové infrastruktury a pokračující nedoceněnou silou jeho klíčových cloudových, aplikačních a databázových podniků,“ napsal analytik Brad Zelnick.
Akcie Oraclu přitom v posledních měsících zaznamenaly výrazný pokles. Jen minulý týden titul utrpěl nejhorší týdenní ztrátu od roku 2001, když klesl až o 19 procent. Investory znepokojily rostoucí náklady spojené s rozvojem AI infrastruktury.
však zůstává optimistická a věří, že podnik si udrží silnou pozici mezi poskytovateli AI řešení. Vedle toho podle banky pokračuje rychlý růst i v segmentech, které s umělou inteligencí přímo nesouvisejí.
U akcií Oraclu má doporučení „koupit“ s cílovou cenou 300 dolarů. To signalizuje oproti současným úrovním růst přibližně o 103 procent.
Dalším výrazným jménem na seznamu je . Kavárenský řetězec považují analytici německého bankovního domu za jednu z nejkvalitnějších globálních značek v restauračním sektoru a vidí prostor pro zlepšení hospodářských výsledků ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.
„Myslíme si, že dělá správné investice a je na cestě zpět k udržitelně pozitivním srovnatelným tržbám a historickým maržím tím, že se zaměřuje na zákaznickou zkušenost a zlepšuje svou nákladovou infrastrukturu,“ napsala analytička Lauren Silbermanová.
K pozitivnímu výhledu podle přispívají také kroky vedoucí k úsporám, včetně optimalizace počtu provozoven či redukce firemních pracovních míst. Akcie banka hodnotí jako „koupit“, přičemž cílovou cenu stanovila na 120 dolarů, což naznačuje potenciál růstu zhruba o 15 procent.
Mezi další favority banky se zařadila technologická společnost AppLovin, která se zaměřuje na reklamní technologie a monetizaci mobilních aplikací. Analytik Benjamin Black označil firmu za „jeden z nejunikátnějších internetových aktiv“.
Za investičním příběhem společnosti podle něj stojí kombinace růstu v herním byznysu, rozšiřování reklamních služeb pro spotřebitelské značky a průběžného zdokonalování algoritmů využívajících umělou inteligenci. Právě AI má podle banky nadále podporovat zvyšování efektivity reklamních kampaní i finanční výkonnosti firmy.
I proto u akcií svítí rating „koupit“ s cílovou cenou 660 dolarů. To znamená očekávaný růst přibližně o třetinu oproti aktuálním tržním cenám.
Seznam je ale delší. Investoři v něm v současnosti najdou také společnosti jako Ralph Lauren, , Wyndham Hotels nebo , u kterých si analytici myslí, že disponují nadprůměrným potenciálem růstu zisků.