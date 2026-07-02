Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Kde hledat příležitosti ve druhé polovině roku? Deutsche Bank aktualizovala své tipy

Kde hledat příležitosti ve druhé polovině roku? Deutsche Bank aktualizovala své tipy

02.07.2026 6:08
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Po silném prvním pololetí na akciových trzích vstupují investoři do třetího kvartálu s očekáváním, zda se rally podaří udržet i ve zbytku roku. Analytici Deutsche Bank v této souvislosti aktualizovali svůj pravidelný seznam nejatraktivnějších investičních příležitostí, do kterého zařadili 41 akciových titulů napříč sektory od umělé inteligence přes zdravotnictví až po průmysl.

Takzvaný seznam „Fresh Money“ banka obměňuje každé čtvrtletí a zahrnuje její nejlepší investiční tipy s horizontem následujících 12 měsíců. Podle ní si tento výběr od svého spuštění v roce 2017 vede lépe než širší americký trh, píše server CNBC.

Do výběru pro nadcházející období společnost zařadila třeba softwarového giganta Oracle. „Věříme, že Oracle je připraven na výrazný růst poháněný jeho vedením v oblasti AI cloudové infrastruktury a pokračující nedoceněnou silou jeho klíčových cloudových, aplikačních a databázových podniků,“ napsal analytik Brad Zelnick.

Akcie Oraclu přitom v posledních měsících zaznamenaly výrazný pokles. Jen minulý týden titul utrpěl nejhorší týdenní ztrátu od roku 2001, když klesl až o 19 procent. Investory znepokojily rostoucí náklady spojené s rozvojem AI infrastruktury.

Deutsche Bank však zůstává optimistická a věří, že podnik si udrží silnou pozici mezi poskytovateli AI řešení. Vedle toho podle banky pokračuje rychlý růst i v segmentech, které s umělou inteligencí přímo nesouvisejí.

U akcií Oraclu má Deutsche Bank doporučení „koupit“ s cílovou cenou 300 dolarů. To signalizuje oproti současným úrovním růst přibližně o 103 procent.

Dalším výrazným jménem na seznamu je Starbucks. Kavárenský řetězec považují analytici německého bankovního domu za jednu z nejkvalitnějších globálních značek v restauračním sektoru a vidí prostor pro zlepšení hospodářských výsledků ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.

„Myslíme si, že Starbucks dělá správné investice a je na cestě zpět k udržitelně pozitivním srovnatelným tržbám a historickým maržím tím, že se zaměřuje na zákaznickou zkušenost a zlepšuje svou nákladovou infrastrukturu,“ napsala analytička Lauren Silbermanová.

K pozitivnímu výhledu podle Deutsche Bank přispívají také kroky vedoucí k úsporám, včetně optimalizace počtu provozoven či redukce firemních pracovních míst. Akcie Starbucks banka hodnotí jako „koupit“, přičemž cílovou cenu stanovila na 120 dolarů, což naznačuje potenciál růstu zhruba o 15 procent.

Mezi další favority banky se zařadila technologická společnost AppLovin, která se zaměřuje na reklamní technologie a monetizaci mobilních aplikací. Analytik Benjamin Black označil firmu za „jeden z nejunikátnějších internetových aktiv“.

Za investičním příběhem společnosti podle něj stojí kombinace růstu v herním byznysu, rozšiřování reklamních služeb pro spotřebitelské značky a průběžného zdokonalování algoritmů využívajících umělou inteligenci. Právě AI má podle banky nadále podporovat zvyšování efektivity reklamních kampaní i finanční výkonnosti firmy.

I proto u akcií svítí rating „koupit“ s cílovou cenou 660 dolarů. To znamená očekávaný růst přibližně o třetinu oproti aktuálním tržním cenám.

Seznam je ale delší. Investoři v něm v současnosti najdou také společnosti jako Ralph Lauren, Humana, Wyndham Hotels nebo American International Group, u kterých si analytici Deutsche Bank myslí, že disponují nadprůměrným potenciálem růstu zisků.

 

Čtěte více:

Arista Networks: AI může firmě zajistit příznivý vítr do zad
15.05.2026 12:04
Arista Networks: AI může firmě zajistit příznivý vítr do zad
Během korekce v uplynulých týdnech Arista Networks v rámci sektoru zao...
Goldmani ukázali své akciové favority na červen. Očekávají, že vystřelí o desítky procent
03.06.2026 14:02
Goldmani ukázali své akciové favority na červen. Očekávají, že vystřelí o desítky procent
Investiční banka Goldman Sachs v červnu revidovala svůj výběr nejatrak...
Traders Talk: Rozdělení ČEZ a diverzifikovanější Nvidia
03.06.2026 16:50
Traders Talk: Rozdělení ČEZ a diverzifikovanější Nvidia
ČEZ má schválenou dividendu 42 Kč na akcii a zároveň míří k zásadní r...
Silné vyhlídky pro Amazon. Akcii podepřely klíčové supporty
18.06.2026 10:00
Silné vyhlídky pro Amazon. Akcii podepřely klíčové supporty
Přestože akcie Amazonu si letos nevedou špatně, v posledních týdnech d...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.07.2026
12:51Technologičtí giganti přišli o 2 biliony dolarů. Trh odměňuje výrobce čipů, ne jejich zákazníky  
11:32Světové akciové indexy letos rostou, nejvíce v Koreji, Japonsku a na Tchaj-wanu
10:55AstraZeneca jako sázka na defenzivu mimo AI horečku  
10:45Techy rozhodila zpráva Mety a japonský tlak trvá. Do toho vyjdou důležitá data  
9:28Rozbřesk: Dosažení plánovaného schodku 310 mld. Kč není bez rizika
8:56OpenAI zvažuje podíl pro americkou vládu, KNDS odkládá IPO a SK Hynix prudce klesá  
6:08Kde hledat příležitosti ve druhé polovině roku? Deutsche Bank aktualizovala své tipy
01.07.2026
22:04Wall Street zahájila druhé pololetí opatrně: Technologie v červeném, trh táhly akcie Meta Platforms  
18:08Zlato se výrazně posunulo ke své férové hodnotě. Která neexistuje
16:00Meta plánuje prodej přebytečného výpočetního výkonu. Akcie rostou o 6 %
15:28Centrální banky budou dál snižovat podíl dolaru v rezervách, do popředí jde euro a jüan  
15:15Horší hospodaření státu v polovině roku, schodek se prohloubil na 184 miliard Kč
13:50Firmy po sázce na AI nabírají propouštěné pracovníky zpět. Ukazuje se, že lidský prvek je nepostradatelný
13:43Inflace v eurozóně v červnu klesla na 2,8 procenta
12:06PODCAST Trhy & Bohatství s Petrem Pudilem: Evropa si zadělává na problém. Spořením nezbohatneme
12:05Slabý jen doléhá na americké dluhopisy, zatímco akcie si vybírají přestávku v růstu  
11:10Průmysl hlásí nejlepší náladu za tři roky. Pomáhají nové zakázky i slabší cenové tlaky  
10:47Podmínky ve zpracovatelském průmyslu se v červnu zlepšily nejvíce od dubna 2022
10:31AI boom stojí čím dál víc. Otázkou zůstává, kdo ho zaplatí  
10:29Footshop a.s.: Vnitřní informace - Společnosti Footshop a.s. a Queens Store s.r.o. se účastní procesu fúze sloučením

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět