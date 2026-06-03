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Goldmani ukázali své akciové favority na červen. Očekávají, že vystřelí o desítky procent

Goldmani ukázali své akciové favority na červen. Očekávají, že vystřelí o desítky procent

03.06.2026 14:02
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Investiční banka Goldman Sachs v červnu revidovala svůj výběr nejatraktivnějších akcií a přidala na seznam čtyři nové tituly, u nichž vidí výrazný růstový potenciál v řádu desítek procent.

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