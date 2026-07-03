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Investiční výhled na druhé pololetí: Zhodnocení první poloviny roku 2026

Investiční výhled na druhé pololetí: Zhodnocení první poloviny roku 2026

03.07.2026 13:20
Autor: Research, Patria Finance

Jaké faktory budou v druhé polovině roku určovat vývoj světových trhů? Analytici Patria Finance ve svém rozsáhlém investičním výhledu mapují klíčová rizika i příležitosti pro akcie, dluhopisy, měny a technologický sektor.

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