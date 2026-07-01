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AI boom stojí čím dál víc. Otázkou zůstává, kdo ho zaplatí

AI boom stojí čím dál víc. Otázkou zůstává, kdo ho zaplatí

01.07.2026 10:31
Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

Výrobci pamětí si diktují ceny a zbytku trhu nezbývá, než je akceptovat. Rekordní výsledky Micronu a červnová čísla jihokorejských exportérů znovu ukázaly vysokou cenu za rozvoj AI.

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