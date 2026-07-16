PODCAST Analytický radar: Akciový výhled Patrie pro druhé pololetí

Technologické akcie mají za sebou mimořádně silné období, ale podle analytika Patria Finance Branislava Sotáka nejdůležitější investiční příběh posledních let ještě zdaleka nekončí. Přestože se část investorů obává, že už jsme u vrcholu AI boomu, růst rekordních kapitálových výdajů technologických gigantů zatím žádné zásadní ochlazení nenaznačuje. V podcastu Analytický radar vysvětluje, proč dál věří Nvidii, kde vidí nové příležitosti v polovodičovém řetězci a proč začíná být zajímavý i dlouho přehlížený softwarový sektor.
Obsah
00:32 Cyklické paměťové čipy
08:48 Nvidia zpět v Investičních tipech
16:21 Advanced Packaging jako nové úzké hrdlo
18:43 ASML a podpora ze strany Intelu
21:28 Investiční AI cyklus a inflace
29:33 Návratnost AI investic
34:35 Boj o kapitál
40:35 Software jako nový hedge?
AI cyklus nekončí, ani nevykazuje známky únavy
Investiční svět se v posledních dvou letech točí kolem umělé inteligence. Zatímco mnozí investoři se už začínají bát vyčerpání růstového příběhu, Branislav Soták podobné obavy zatím nesdílí. „AI investiční cyklus zatím nekončí, nevykazuje žádné známky zpomalení,“ říká otevřeně.
Investice do AI infrastruktury se postupně staly jedním z hlavních motorů americké ekonomiky. „Odhaduje se, že až šest nebo sedm procent amerického HDP letos tvoří investice do AI infrastruktury.“ AI je tak bez nadsázky alfa a omega současného trhu. „Ať se podíváme na výkonnost indexů, nebo na růst zisků firem, všude najdeme AI.“
Paměťové čipy zažívají bezprecedentní boom
Jedním z největších vítězů současného cyklu jsou výrobci paměťových čipů. Trojice , Samsung a SK Hynix těží z extrémního nedostatku výrobních kapacit a tlačí ceny prudce vzhůru. „Tato situace je bezprecedentní. Nic podobného jsme v minulosti neviděli a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měla v dohledné době skončit,“ říká Soták.
Přesto upozorňuje, že právě tento segment zůstává dlouhodobě cyklický. Investoři by proto neměli podlehnout dojmu, že současný boom potrvá věčně. „Paměťový segment byl vždy cyklický a podle mého názoru si tuto povahu zachová i do budoucna.“ První skutečný test současné cenové síly podle něj přijde ve druhé polovině příštího roku, kdy začne zprovozňovat nové výrobní kapacity v americkém Idahu.
už není jen výrobce čipů
Jednou z nejzajímavějších změn posledních měsíců bylo opětovné zařazení Nvidie mezi investiční tipy Patria Finance. Důvodů je podle Sotáka hned několik. „Pokud člověk věří, že investiční cyklus do AI nekončí, pak je paradoxně velmi levná expozice na tento trend.“
Přestože akcie Nvidie za poslední roky vzrostly o tisíce procent, ocenění firmy není podle něj přehnané. „Valuace Nvidie dnes není vyšší než před pěti lety. Akcie jsou mnohonásobně výše, ale firma je úplně jiná.“
Klíčové navíc je, že už dávno není pouze výrobcem grafických procesorů. S novou generací Vera Rubin rozšiřuje své působení směrem k procesorům CPU, síťové infrastruktuře, optickým propojením i softwarové platformě CUDA. Právě tato diverzifikace podle Sotáka výrazně zvyšuje odolnost byznysu. „Je to celý technologický stack, který zákazník kupuje.“
Nové úzké hrdlo?
Zatímco investoři se dlouhé měsíce soustředili na nedostatek výpočetních čipů a pamětí, Soták upozorňuje na další potenciálně kritické místo celého řetězce. Takzvaný advanced packaging. Jde o závěrečnou fázi výroby čipů, kdy se jednotlivé komponenty skládají do jednoho funkčního systému.
„Advanced packaging je úzkým hrdlem polovodičového řetězce už poměrně dlouho a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit.“
Z tohoto trendu podle něj mohou těžit nejen společnosti typu Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), ale také výrobci specializovaných zařízení jako , nebo BE Semiconductor.
ASML zůstává evropskou jedničkou
Právě patří mezi firmy, které Soták považuje za dlouhodobě mimořádně atraktivní v Evropě. Nizozemská společnost je prakticky monopolním dodavatelem strojů pro výrobu nejpokročilejších čipů na světě. „ASML je podle mě jedna z nejlepších evropských akcií pro dlouhodobé držení.“
Investory u ní sice v posledních měsících znepokojily informace o odkladu nasazení nejmodernější generace výrobních strojů ze strany TSMC. Soták však upozorňuje, že prostor rychle zaplnil . „Vypadá to, že hozenou rukavici zvedl , který už nejmodernější stroje nasadil do výroby.“
Inflace největším krátkodobým rizikem
Ačkoli se většina technologických investorů soustředí na AI, Soták upozorňuje, že trhy stále velmi citlivě reagují na vývoj inflace. „Nejhorší dny pro technologický sektor v prvním pololetí přišly ve chvílích, kdy se připomněla inflační hrozba.“
Vyšší inflace totiž tlačí vzhůru dlouhé výnosy dluhopisů, což následně zvyšuje diskontní sazby používané při oceňování akcií. A nejcitlivější jsou právě růstové technologické firmy. „Rychle rostoucí společnosti mají větší část očekávaných cash flow v budoucnosti, a proto na růst sazeb doplácejí nejvíce.“
Podle Sotáka však ani případné vyšší náklady financování nemusí zásadně ohrozit AI investice. „O investicích nebude rozhodovat jejich cena, ale návratnost a konečná poptávka. A tam zatím žádné problémy nevidíme.“
IPO OpenAI a Anthropic? Krátkodobé zemětřesení, nikoliv konec příběhu
Velkým tématem příštích měsíců budou také očekávané veřejné nabídky akcií firem OpenAI a Anthropic. Podle Sotáka může jít krátkodobě o významný faktor pro trh. „Pravděpodobně půjde hlavně o problém absorbovat nové množství kapitálu, které na trh přijde.“
Naopak z dlouhodobého pohledu zůstává hlavní otázka stále stejná. „Nejdůležitější je, kde jsme v rámci AI cyklu a jestli bude pokračovat. A zatím nevidíme žádné známky, že by se měl zlomit.“
Právě tato jednoduchá teze podle Branislava Sotáka vysvětluje nejen vývoj technologických akcií, ale i většiny globálních finančních trhů. Dokud totiž nepřijde důkaz, že poptávka po AI infrastruktuře slábne, zůstává umělá inteligence dominantním investičním příběhem současnosti.
Přehlížená příležitost roku?
Zatímco výrobci čipů a infrastruktury kralují trhu, softwarový sektor letos výrazně zaostal. Právě to však podle Sotáka vytváří příležitost. „Brutální propad softwarových akcií byl podle mě překvapivý i pro celý trh.“
Firmy jako , Salesforce nebo FactSet nyní podle něj paradoxně nabízejí kombinaci nižšího ocenění a vysoké schopnosti generovat hotovost. „Free cash flow yield je u řady těchto společností dvojciferný. Připomíná to velké technologické firmy před nástupem AI investiční horečky.“
Zajímavé je podle něj i chování těchto titulů během tržních výkyvů. Když investoři zpochybní tempo AI investic, výrobci čipů obvykle prudce klesají. Softwarové společnosti naopak mnohdy rostou. „Software se poslední dobou chová trochu jako hedge vůči hardwaru.“