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Slabá data opět zamlžila pohled na americký trh práce, obavy z Fedu nemizí

Slabá data opět zamlžila pohled na americký trh práce, obavy z Fedu nemizí

02.07.2026 15:46
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Červnová data z amerického trhu práce přinesla investorům to, v co mnozí doufali – výrazně slabší růst zaměstnanosti, než se očekávalo. Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka však čísla nepřinesla jednoznačnou odpověď na otázku, jak si americká ekonomika skutečně vede. Kvůli vysoké volatilitě dat a rozsáhlým revizím zůstává obraz trhu práce rozostřený, a přestože trhy po zveřejnění údajů zmírnily sázky na brzké zvýšení sazeb Fedu, možnost podzimního utažení měnové politiky podle něj zůstává stále ve hře.

Před daty z amerického trhu práce bylo podle nás největším přáním hráčů na finančním trhu, aby čísla nebyla moc dobrá. To se splnilo a pro dluhopisy i akcie je to plus, obavy z Fedu však úplně nezmizely.

Počet nově vytvořených pracovních míst za červen dosáhl pouze 57 tisíc, zatímco se čekalo 113 tis. Navíc revize míří dolů - pro květen je to nově 129 tis. Velice podobný obrázek dostaneme, i když odhlédneme od aktivity veřejného sektoru. Navyšování zaměstnanosti stojí dál na bedrech firem v oblasti vzdělávání a zdravotnictví, k nimž se přidaly specializované služby. Slušně nabírá rovněž stavebnictví. Naopak otočku k horšímu sledujeme v pohostinství, kde se v červnu propouštělo. Něco podobného v menší míře vykazuje obchod a doprava. Dál se snižují stavy v informačním sektoru.

USA

Průzkum mezi domácnostmi dodává velice volatilní data, která za červen ukazují výrazný úbytek pracovní síly o 720 tisíc lidí. Podle průzkumu se mimo pracovní trh dostaly stovky tisíc zaměstnaných i nezaměstnaných. Těch druhých ubylo relativně víc, čímž se míra nezaměstnanosti snížila na 4,2 z předchozích 4,3 procenta. Takováto situace naznačuje, že se trh práce ve skutečnosti utahuje, ale data za jeden měsíc rozhodně nelze přeceňovat; příště bude nejspíš vše jinak.

Tempo růstu mezd se v červnu udrželo na 0,3 pct meziměsíčně, respektive mírně zrychlilo na 3,5 pct meziročně. To je v souladu s očekáváními. Celkový objem mezd je nominálně o 4,2 procenta výš než před rokem, což znamená zrychlení.

Trendy na trhu práce za poslední dobu ještě víc než předtím zahaluje vysoká volatilita a velké revize dat. Růst zaměstnanosti si prošel nejslabším obdobím na podzim loňského roku a následně to vypadá na určité zlepšení, které však neznamená přílišnou sílu trhu. Mzdy přestaly pozvolna zpomalovat, ovšem významnější je zde efekt klesající inflace, která přispívá ke zlepšování kupní síly.

Nová data tlačí očekávaný termín zvyšování sazeb Fedu z října na prosinec, ale v očekáváních nedochází k přesvědčivé změně. Říjen vypadá nadále jako velmi reálný termín. Pro trhy tedy jde spíše o krátkodobou úlevu z toho, že data nepřilila olej do ohně. Na dluhopisovém trhu vidíme efekt zejména v poklesu kratšího konce křivky, který však není výrazný a dostává 2Y výnos jen 5 bps pod včerejší hodnoty. Dolar na datech ztrácí, zatímco futures na americké akciové indexy už smazaly úvodní pozitivní reakci.

 

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