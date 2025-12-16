Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Česko v roce 2026: Stabilní inflace, silná koruna, opatrný růst

Česko v roce 2026: Stabilní inflace, silná koruna, opatrný růst

16.12.2025 15:17
Autor: Finanční trhy ČSOB, ČSOB

Česká ekonomika v roce 2025 poroste tempem 2,5 % díky silné spotřebě domácností, zatímco v roce 2026 růst zpomalí ke 2 %, ale bude vyváženější díky rychlejším investicím do stavebnictví, vyplývá z výhledu analytiků ČSOB pro českou ekonomiku na rok 2026. Exportní průmysl zůstane pod tlakem amerických cel a levných čínských výrobků, i když mu může pomoci oživení Německa. Inflace se přiblíží 2 %, ale služby zůstanou drahé, což udrží sazby ČNB na 3,5 %. Koruna má prostor pro další zisky pod 24 EUR/CZK díky silným fundamentům a jestřábímu tónu centrální banky. Rizikem zůstává geopolitika a rozvolněná fiskální politika nové vlády, která může zvýšit deficit k 3 % HDP a dlouhodobě zvednout veřejný dluh nad 50 % HDP.

Česká ekonomika v roce 2025 poroste díky útratám domácností tempem 2,5 %. V příštím roce růst HDP zpomalí ke 2 %, ale bude vyváženější, tj. méně záviset na růstu spotřeby domácností a obnově zásob, naopak rychleji porostou investice – zejména ty do budov. Zahraniční obchod bude přispívat lehce negativně kvůli dozvukům celních válek a relativně mírným dopadům německé rozpočtové expanze.

01

Útraty domácností dál potáhnou českou ekonomiku především proto, že dál porostou nominální i reálné mzdy. I když míra nezaměstnanosti v posledním roce vzrostla (obecná na 3,2 %), stále zůstává relativně nízko – zvýšená mzdová dynamika tak bude odeznívat jen pozvolna. Po letošním růstu mezd o 7 % očekáváme příští rok růst o 5-6 %.

02

Exportně zaměřený průmysl v příštím roce poroste jen mírně – za celý rok okolo 1 %. Restart cyklických odvětví v čele se strojírenstvím bude pozvolný, i když mu postupně může hrát do karet oživení sousedního Německa. Negativně budou působit americká cla a „dovoz čínské průmyslové deflace“. Úspěšný automotive se může začít potýkat s vysokým využitím výrobních kapacit.

03

Další pokles cen elektřiny a o něco mírnější potravinová inflace (která ale zůstane nejrozkolísanější položkou) by v roce 2026 měly lehce snížit inflaci, v průměru do blízkosti 2 %. Nadále bude přetrvávat velký rozdíl mezi nízkou inflací zboží a zvýšenou inflací služeb. Ta dle našeho odhadu zůstane setrvačně zvýšená nad 4 % meziročně.

04

Kvůli zvýšené mzdové dynamice a inflaci ve službách bude ČNB dál držet základní úrokovou sazbu stabilní na 3,5 %. To je lehce restriktivní úroveň – brzdící růst i inflaci. Vzhledem k o něco nižší průměrné inflaci i růstu HDP stále nevylučujeme možnost, že by centrální bankéři mohli v roce 2026 diskutovat spíše o nižších sazbách než o jejich opětovném růstu.

05

Tržní sazby (český peněžní trh a swapová křivka) jsou vzhledem k našemu střednědobému výhledu na politiku ČNB aktuálně relativně vysoko a v průběhu roku 2026 předpokládáme spíše jejich lehký pokles.

06

Koruna má za sebou povedený rok 2025, během kterého posílila jak vůči euru (~4 %), tak i americkému dolaru (~16 %). V roce 2026 vidíme prostor pro další zisky koruny a posun pod hranici 24,00 EUR/CZK. Koruně budou hrát do karet silné domácí fundamenty – růst poblíž potenciálu, stabilní inflace a přebytková vnější pozice. To vše podpořeno jestřábí rétorikou ČNB, která bude držet sazby na 3,5 %. Povzbuzením bude i očekávané oslabení amerického dolaru, pokles úrokových sazeb ze strany Fedu a relativně příznivý sentiment.

Rizika jsou z našeho pohledu vyrovnaná. Ve směru ještě silnější koruny by hovořily lepší domácí makrodata a také výraznější oslabení dolaru. Naopak negativním rizikem je zejména rozkolísaná geopolitika.

07

S nastupující vládou A. Babiše očekáváme rozvolněnější rozpočtovou politiku. Oproti letošnímu schodku 1,7 % HDP by se měl v příštích letech pohybovat deficit poblíž hranice 3 % HDP. To sice může krátkodobě podpořit růst ekonomiky, ale jen za cenu střednědobě vyšších inflačních tlaků.

09

V programovém prohlášení nové vlády viditelně „přebývají“ výdajové priority. Očekáváme proto konec konsolidačního úsilí, které vyžaduje zákon o rozpočtové odpovědnosti. Při realizaci větší části programového prohlášení odhadujeme, že veřejný dluh překročí na konci roku 2029 hranici 50 % HDP

10 

Odcházející Fialova vláda jako jediná ve středoevropském regionu konsolidovala veřejné finance. Očekávaná rozpočtová expanze sice zvýší celkový schodek veřejných financí, v rámci regionu ale zůstane Česko rozpočtově nejdisciplinovanější.

11

Ačkoliv průmysl v roce 2025 stagnuje, tuzemskému sektoru automotive se opětovně dařilo. V posledních měsících sice začal kvůli vysokému využití kapacit (téměř 100 %) přešlapovat na místě, nicméně díky investicím podniků a rychlejšímu růstu v Německu předpokládáme další růst produkce.

15

Dobrý výkon českého automobilového sektoru lze sledovat i na straně poptávky. Index počtu nových objednávek se oproti roku 2019 zvýšil o 30 % a kromě roku 2020 zažívá dlouhodobý růst. Naopak německý automotive od roku 2019 stagnuje. To do jisté míry odráží i kondici celé německé ekonomiky.

13

Poptávka roste zejména v oblasti elektromobility. Podíl nově registrovaných elektrifikovaných vozidel meziročně vzrostl o 21 % v Q3 2025, od roku 2022 se zvýšil na dvojnásobek. Jejich produkce je však spojená s nižšími maržemi a narůstající podíl může negativně ovlivňovat ziskovost sektoru i jeho budoucí investice. I proto bude pro český automotive klíčové, jak dopadne revize plánu na úplný konec spalovacích motorů v roce 2035.

14

Čtěte více:

OECD nechala výhled růstu globální ekonomiky beze změny, výhled Česka pro letošek zlepšila
02.12.2025 12:46
OECD nechala výhled růstu globální ekonomiky beze změny, výhled Česka pro letošek zlepšila
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ponechala výhle...
Jan Bureš: Česká inflace klesá výrazněji, v hlavní roli opět potraviny
04.12.2025 15:03
Jan Bureš: Česká inflace klesá výrazněji, v hlavní roli opět potraviny
Česká inflace podle předběžného odhadu zpomalila v listopadu na 2,1 %...
Dominik Rusinko: Míra nezaměstnanosti v listopadu stagnovala
08.12.2025 10:56
Dominik Rusinko: Míra nezaměstnanosti v listopadu stagnovala
Míra nezaměstnanosti v listopadu zůstala stabilní na 4,6 %, což odpoví...
Inflace v listopadu zvolnila, stál za tím vývoj cen potravin
10.12.2025 17:06
Inflace v listopadu zvolnila, stál za tím vývoj cen potravin
Spotřebitelské ceny v listopadu meziročně vzrostly o 2,1 procenta, in...
Životní úroveň v ČR loni vzrostla na 91 procent průměru EU, je na úrovni Slovinska
11.12.2025 13:28
Životní úroveň v ČR loni vzrostla na 91 procent průměru EU, je na úrovni Slovinska
Životní úroveň v Česku se loni mírně přiblížila průměru Evropské unie....
Kellnerová s dcerami oznámily přesun sídla PPF Group z Nizozemska do ČR
11.12.2025 11:38
Kellnerová s dcerami oznámily přesun sídla PPF Group z Nizozemska do ČR
Společnost Amalar Holding, která zastřešuje a spravuje společný majete...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.12.2025
17:10Americká „blbá nálada“, fundament a technická analýza
15:31Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o rozhodnutí o zisku Společnosti
15:17Česko v roce 2026: Stabilní inflace, silná koruna, opatrný růst
15:12V USA vzniklo v listopadu více míst, než se čekalo
13:30Pražská burza hlásí mimořádně úspěšný rok. Kromě vysokých výnosů zaznamenala i nejvyšší objem obchodů od roku 2012
12:30Růst podnikatelské aktivity v eurozóně na konci roku zpomalil víc, než se čekalo
12:04ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v prosinci zvýšila
11:41Nasdaq podal žádost o rozšíření obchodních hodin na 23 hodin denně od pondělí do pátku
10:50Desátý měsíc poklesu. Průmyslové ceny v Česku táhnou dolů energie
10:15Auto-revoluce na půl plynu. Brusel přehodnocuje čistě elektrickou budoucnost
9:18Ford ustupuje od elektromobility, investuje do hybridů a baterií pro datacentra
8:48Trump žaluje BBC, Musk s majetkem přes 600 miliard USD a bankovní ambice PayPalu  
8:45Rozbřesk: Koruna vyhlíží zasedání ČNB a ECB. Dolar před klíčovými daty z amerického trhu práce slábne
8:40Muskovo jmění je spočteno na 677 miliard dolarů. V této dimenzi je jediným člověkem na světě, tahounem nyní Space X
6:09Investiční výhled 2026: Příznivé makro prostředí, rostoucí zisky, ale také vyhrocenější rizika  
15.12.2025
18:05PODCAST Týdenní výhled: Trhliny v AI narativu, opožděná makrodata a zasedání centrálních bank  
17:46Wall Street kolísá, trhy čekají na klíčová data z USA  
17:23Ekonomika a zisky obchodovaných firem v příštím roce
15:50SAP, Klarna, Spotify: Analytici předpovídají v příštím roce silný růst
14:25JPMorgan: Dolar bude ovlivňovat „ne tak velká americká výjimečnost“

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět