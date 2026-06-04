Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Mzdy na začátku roku překonaly 8 %, co na to ČNB?

Mzdy na začátku roku překonaly 8 %, co na to ČNB?

04.06.2026 12:04
Autor: Jan Bureš, ČSOB

Velmi rychlé tempo růstu mezd vykázala česká ekonomika na začátku roku 2026 – v prvním kvartále rostla průměrná mzda o 8,1 % meziročně a výrazně překonala jak naše očekávání, tak poslední prognózu ČNB (7,0 %).

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Slabší výhled poslal akcie Broadcomu dolů až o 14 procent
04.06.2026 10:10
Slabší výhled poslal akcie Broadcomu dolů až o 14 procent
Ačkoliv Broadcom očekávání co do výsledků splnil, tak přesto investory...
Průměrná mzda v prvním čtvrtletí přesáhla 50 tisíc, reálně stoupla o 6,4 procenta
04.06.2026 10:00
Průměrná mzda v prvním čtvrtletí přesáhla 50 tisíc, reálně stoupla o 6,4 procenta
Průměrná mzda v Česku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí meziročně ...
Inflace v květnu zpomalila na 2,1 procenta
04.06.2026 10:31
Inflace v květnu zpomalila na 2,1 procenta
Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1 procenta. Meziroč...
Včerejší pokles zpečetil Broadcom, Evropa ale dopoledne zvedá hlavu
04.06.2026 11:02
Včerejší pokles zpečetil Broadcom, Evropa ale dopoledne zvedá hlavu
Wall Street se včera nedařilo a většina technologického segmentu korig...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
04.06.2026
13:06RWE: Korekce může odeznít, na silné pozici se nic nemění
12:04Mzdy na začátku roku překonaly 8 %, co na to ČNB?  
11:02Včerejší pokles zpečetil Broadcom, Evropa ale dopoledne zvedá hlavu  
10:31Inflace v květnu zpomalila na 2,1 procenta
10:30ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
10:10Slabší výhled poslal akcie Broadcomu dolů až o 14 procent
10:00Průměrná mzda v prvním čtvrtletí přesáhla 50 tisíc, reálně stoupla o 6,4 procenta
9:28ČEZ, a.s.: Vnitřní informace: Skupina ČEZ podepsala úvěrovou smlouvu
8:51Rozbřesk: Všechny negativní šoky pro ekonomiku USA válcuje pozitivní příběh umělé inteligence.
8:39Naděje na příměří mezi Izraelem a Libanonem, Broadcom po výsledcích padá. Evropa zahájí negativně  
8:27Bloomberg: Vstupem SpaceX na burzu se mohou obohatit Trumpovi úředníci
6:08Další korekce, pak rally a výjimečný rok 2027?
03.06.2026
22:03Americké technologie korigují níže  
16:50Traders Talk: Rozdělení ČEZ a diverzifikovanější Nvidia
16:44EK navrhla nová opatření na posílení kapacit v oblasti čipů i AI v Evropě
16:18ČEZ, a.s.: Výsledky jednání řádné valné hromady
15:41Sazby mohou růst a zároveň se může zlepšovat celkové prostředí pro akcie
14:02Goldmani ukázali své akciové favority na červen. Očekávají, že vystřelí o desítky procent  
12:22Bitcoin čelí odlivům. Investoři přesouvají peníze do AI  
12:07CSG získal kontrakty za desítky milionů eur na dodávky zapalovačů munice

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět