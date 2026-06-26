Gundlach: Nechci nic mít s tím, co za posledních šest měsíců posílilo o více než 100 %

Třeba Ed Yardeni z Yardeni Research nyní mluví o tom, že nový předseda americké centrální banky je jestřábem maskovaným za hrdličku. Ředitel společnosti DoubleLine Jeffrey Gundlach zase poukazuje na to, že Warsh se podle některých svých prohlášení může spokojit s tím, že inflace klesne na hodnoty začínající číslem dvě (viz první část článku zde). Ve druhé části se mimo jiné věnoval změně v komunikaci centrální banky.
Gundlach podle svých slov nikdy nevěnoval velkou pozornost tzv. forward guidance. Tedy snaze Fedu komunikovat veřejnosti jeho další možné kroky. Investor zopakoval, že podle něj byl doposud mnohem lepším vodítkem změny sazeb vývoj dvouletých vládních dluhopisů. K tomu dodal, že podle současného dění nebude peněžní nabídka tak uvolněná, jak se myslelo na začátku roku, kdy Warsh zněl jako jasná hrdlička. „Nyní to tak vůbec nevypadá,“ dodal a v tomto ohledu tedy souzní se zmíněným pohledem Eda Yardeniho.
V první části rozhovoru Gundlach hovořil o tom, že se může měnit vnímání toho, co znamená cenová stabilita. K tomu pak doplnil, že pokud Warsh nedosáhne něčeho, co se skutečně dá nazývat cenovou stabilitou, „bude to považováno za prohru.“ Dosavadní vývoj přitom investora může vést k určitému posunu v pohledu na atraktivitu dlouhodobějších vládních dluhopisů, kterým podle svých slov doposud moc nefandil. Opět bude ale záležet na tom, zda se Warshovi podaří snížit inflaci a „nebude třeba se obávat přílišného uvolňování“.
Novému předsedovi Fedu bude podle investora momentálně hrát do karet to, že inflace bude pravděpodobně sama o sobě klesat. Mylná je přitom představa, že by Fed měl snižovat sazby, aby podpořil trh s bydlením. Nižší sazby by totiž podle Gundlacha přinesly růst výnosů dlouhodobých výnosů a opakoval by se tak vzorec, který trvá od začátku nynějšího cyklu snižování sazeb. Naopak držení sazeb na současných úrovních či dokonce jejich zvedání v případě vyšších inflačních tlaků by pomohlo sazbám hypoték, protože taková monetární politika by bránila růstu výnosů dlouhodobějších dluhopisů. „Fed by totiž zvýšil důvěru investorů.“
Gundlach poukázal na to, že pokud by měla být dlouhodobá inflace do roku 2030 v průměru na 2 %, musela by v následujících letech dosahovat 0 %. Jen tak by byl totiž eliminován vliv předchozích let s vysokou inflací tak, aby průměr dosáhl právě 2 %. Tedy cíle centrální banky. Na tomto příkladu investor ukazuje, jak důležité je skutečně snížit inflační tlaky tím způsobem, aby nedocházelo k výraznému dlouhodobému odchýlení od cílového stavu. „Za posledních pět let jsme byli tak daleko od 2 % a nejsme ani na dohled cenové stabilitě,“ řekl investor s tím, že Warsh podle něj tuto situaci chápe.
„Od roku 2020 přestala fungovat řada indikátorů. Například poměr cen mědi ke zlatu byl dobrým ukazatelem pro výnosy desetiletých vládních dluhopisů, fungoval po celá desetiletí. Na počátku roku 2020 ale přestal, protože zlato začalo tak růst,“ řekl Gundlach. Chování spotřebitelského sentimentu podle něj nyní velký smysl nedává, zvláště s ohledem na to, kde se nachází zaměstnanost, výdaje a další proměnné. A připomněl i řadu indikátorů, které v posledních letech ukazovaly na příchod recese. Ta se ale nedostavuje.
Investor poukázal i na současnou stabilitu dolaru, která je až neuvěřitelná a „vypadá to téměř tak, jako kdyby s kurzem někdo manipuloval.“ Souběžně s tím si vedou velmi dobře akciové rozvíjející se trhy jako Korea. Nicméně Gundlach dodal, že nechce nic mít s tím, „co za posledních šest měsíců posílilo o více než 100 %.“ Má podle svých slov „respekt k momentu, ale hrát si s ním nechce.“ To se týká i IPO společnosti SpaceX. A dodal: „Její odhadovaný budoucí trh by měl odpovídat čtvrtině současného globálního produktu. Tomu se říká ambice. A imaginaci investorů tohle opravdu získalo.“
Na otázku týkající se možného konfliktu mezi Trumpem a Warshem pramenícímu z jejich rozdílného pohledu na vhodný vývoj sazeb investor řekl: „Jsem rád, že boj nezačal už první den. Pokud investujete do realit, chcete nízké sazby, je to ve vaší DNA. Jestliže investujete do dluhopisů, nechcete příliš uvolněnou politiku.“