Nová éra americké monetární politiky a Volckerův příklad pro Warshe

Ředitel společnosti DoubleLine Jeffrey Gundlach si myslí, že přišla nová éra americké monetární politiky. Z posledního projevu nového předsedy Fedu Kevina Warshe vyzdvihl závazek dosažení cenové stability. Nyní se Warsh ale podle investora hlavně snaží získat čas, protože jeho nové analytické týmy přijdou s konkrétními návrhy někdy na podzim a do té doby se tedy pravděpodobně nedají čekat změny sazeb. K tomu Gundlach dodal, že podle jeho vlastních modelů bude inflace zase klesat.
Investor pak na CNBC hovořil o tom, že podle některých náznaků bude ale Warshovi stačit, aby inflační čísla začínala dvojkou. Tedy aby se nedostala nad 2,99 %. Dříve se přitom také spekulovalo, že Fed by neformálně zvedl svůj cíl ze 2 % třeba k 2,5 % a podle Gundlacha je tedy celkově otázka, jak to Warsh s deklarovaným záměrem dosažení cenové stability skutečně myslí. K tomu dodal, že někteří analytici z Warshova týmu se podle dostupných informací budou zabývat i novými statistickými pohledy na inflaci, které by neměly tolik hledět do historie, ale dávat obrázek aktuálního dění.
Gundlach si tak zaspekuloval, že by se mohlo posouvat samotné vnímání inflace „a při cynickém pohledu by mohlo vést k deklaraci dosažení cenové stability“. Jen málo pozornosti bylo přitom na Warshově tiskové konferenci věnováno trhu práce. Celkově pak investor míní, že Fed by mohl natolik změnit svoje chování, že už nepůjde další pohyby jeho sazeb předpovídat z toho, jak se vyvíjí výnosy dvouletých vládních dluhopisů. Ty přitom byly za posledních dvacet let velmi dobrým indikátorem dalšího pohybu sazeb centrální banky.
Gundlach v rozhovoru zmínil analýzu , která se zaměřila na změny sazeb v závislosti na tom, jak se vyvíjela výrobní cena a zaměstnanost ve výrobním sektoru. Sazby šly obvykle dolů, pokud byla zaměstnanost i cenové tlaky slabší, a Fed sazby zvedal, když zaměstnanost i inflace sílily. Výjimkou ale byla sedmdesátá léta, kdy Fed sazby snižoval i přesto, že tomu kombinace vývoje cen a zaměstnanosti neodpovídala. Šlo o období, kdy vedení Fedu podlehlo tlaku prezidenta Nixona. A existuje ještě druhá výjimka, když šly sazby naopak nahoru i přes negativní vývoj zaměstnanosti.
Toto druhé období nastalo v době, kdy v čele Fedu seděl Paul Volcker, který zvedal sazby s cílem zkrotit vysokou inflaci. Gundlach podle svých slov nyní čeká, zda Warsh bude „aktivnější“ a bude se chovat podobně jako Volcker. Každopádně pak platí, že kdyby se Warsh řídil výnosy dvouletých vládních dluhopisů, sazby by už šly nahoru. K tomu investor dodal, že Warshovi fandí, protože doposud při změně předsedy Fedu nedocházelo v podstatě k žádnému posunu na straně „metodologie“. Tedy celkového přístupu centrální banky a její práce. Warsh naopak opakovaně deklaruje, že chce řadu věcí změnit.