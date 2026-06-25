Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Nová éra americké monetární politiky a Volckerův příklad pro Warshe

Nová éra americké monetární politiky a Volckerův příklad pro Warshe

25.06.2026 6:25
Autor: Redakce, Patria.cz

Ředitel společnosti DoubleLine Jeffrey Gundlach si myslí, že přišla nová éra americké monetární politiky. Z posledního projevu nového předsedy Fedu Kevina Warshe vyzdvihl závazek dosažení cenové stability. Nyní se Warsh ale podle investora hlavně snaží získat čas, protože jeho nové analytické týmy přijdou s konkrétními návrhy někdy na podzim a do té doby se tedy pravděpodobně nedají čekat změny sazeb. K tomu Gundlach dodal, že podle jeho vlastních modelů bude inflace zase klesat.

Investor pak na CNBC hovořil o tom, že podle některých náznaků bude ale Warshovi stačit, aby inflační čísla začínala dvojkou. Tedy aby se nedostala nad 2,99 %. Dříve se přitom také spekulovalo, že Fed by neformálně zvedl svůj cíl ze 2 % třeba k 2,5 % a podle Gundlacha je tedy celkově otázka, jak to Warsh s deklarovaným záměrem dosažení cenové stability skutečně myslí. K tomu dodal, že někteří analytici z Warshova týmu se podle dostupných informací budou zabývat i novými statistickými pohledy na inflaci, které by neměly tolik hledět do historie, ale dávat obrázek aktuálního dění.



Gundlach si tak zaspekuloval, že by se mohlo posouvat samotné vnímání inflace „a při cynickém pohledu by mohlo vést k deklaraci dosažení cenové stability“. Jen málo pozornosti bylo přitom na Warshově tiskové konferenci věnováno trhu práce. Celkově pak investor míní, že Fed by mohl natolik změnit svoje chování, že už nepůjde další pohyby jeho sazeb předpovídat z toho, jak se vyvíjí výnosy dvouletých vládních dluhopisů. Ty přitom byly za posledních dvacet let velmi dobrým indikátorem dalšího pohybu sazeb centrální banky.

Gundlach v rozhovoru zmínil analýzu JPMorgan, která se zaměřila na změny sazeb v závislosti na tom, jak se vyvíjela výrobní cena a zaměstnanost ve výrobním sektoru. Sazby šly obvykle dolů, pokud byla zaměstnanost i cenové tlaky slabší, a Fed sazby zvedal, když zaměstnanost i inflace sílily. Výjimkou ale byla sedmdesátá léta, kdy Fed sazby snižoval i přesto, že tomu kombinace vývoje cen a zaměstnanosti neodpovídala. Šlo o období, kdy vedení Fedu podlehlo tlaku prezidenta Nixona. A existuje ještě druhá výjimka, když šly sazby naopak nahoru i přes negativní vývoj zaměstnanosti.

Toto druhé období nastalo v době, kdy v čele Fedu seděl Paul Volcker, který zvedal sazby s cílem zkrotit vysokou inflaci. Gundlach podle svých slov nyní čeká, zda Warsh bude „aktivnější“ a bude se chovat podobně jako Volcker. Každopádně pak platí, že kdyby se Warsh řídil výnosy dvouletých vládních dluhopisů, sazby by už šly nahoru. K tomu investor dodal, že Warshovi fandí, protože doposud při změně předsedy Fedu nedocházelo v podstatě k žádnému posunu na straně „metodologie“. Tedy celkového přístupu centrální banky a její práce. Warsh naopak opakovaně deklaruje, že chce řadu věcí změnit.

 

Čtěte více:

Warsh chce změnit Fed. Méně komunikace, více flexibility
17.06.2026 6:00
Warsh chce změnit Fed. Méně komunikace, více flexibility
Nový šéf Fedu Kevin Warsh chce zásadně změnit způsob, jakým centrální ...
Traders Talk: Polovodiče táhnou rally, ale mohou bolet nejvíc. Co teď hrát?
17.06.2026 14:48
Traders Talk: Polovodiče táhnou rally, ale mohou bolet nejvíc. Co teď hrát?
Americké trhy mají za sebou prudkou rally, kterou podpořilo uklidnění ...
Premiéru Kevina Warshe zastínil jestřábí obrat vedení Fedu
17.06.2026 22:52
Premiéru Kevina Warshe zastínil jestřábí obrat vedení Fedu
Fed začíná psát zcela novou kapitolu v řízení měnové politiky, která b...
Trh je rozdělený mezi Fed a ropu. Krátké výnosy rostou, dlouhé klesají
19.06.2026 5:54
Trh je rozdělený mezi Fed a ropu. Krátké výnosy rostou, dlouhé klesají
Šéf Fedu Kevin Warsh nastolil jestřábí rétoriku. V očích investorů moh...
Trhy, staronová centrální banka a její superautopilot
19.06.2026 17:38
Trhy, staronová centrální banka a její superautopilot
Dnes se podíváme na obrázek, který neříká nic, a proto toho říká hodně...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
25.06.2026
11:14Micron nasměroval trhy vzhůru, data do obchodování spíše nepromluví  
10:45Medvědi získávají převahu? Bitcoin pod tlakem kvůli páteční expiraci opcí
10:23Banka CREDITAS a.s.: Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu a předčasném splacení jistiny
9:07Výsledky KARO Leather: Rekordní EBITDA v sezónně slabém 1Q a zpětný odkup akcií
8:56Kofola bez dividendy, Micron překvapil trhy a Patria nabízí tři nová korunově zajištěná ETF  
8:55Rozbřesk: Úleva v Hormuzu. Ceny energií klesají a s tím i hlavní inflační riziko
8:45J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Čtvrtletní zpráva investorům Q1 2026
8:37Patria Finance a ČSOB rozšiřují nabídku korunově zajištěných ETF. Nově americké, evropské i technologické akcie bez měnového rizika
6:25Nová éra americké monetární politiky a Volckerův příklad pro Warshe
24.06.2026
22:01Wall Street zavřela smíšeně. Dow Jones atakoval svá historická maxima  
17:14Hodnota akcií SpaceX a konečný cíl jménem Mars
15:20SK Hynix chce z AI boomu vytěžit maximum, v USA cílí na 30 miliard dolarů
14:05WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Manažerská transakce
13:45Cena Brentu klesla pod 75 dolarů, poprvé od začátku války v Íránu
12:13Dluhopisy SpaceX: sázka na Muska, nikoliv na cash flow
12:08Nově vzniklou ČEZ Energy povede Cyrani
11:47Trhy se otřepávají z dalšího výplachu. Dokáže sentiment podpořit Micron?  
10:20Tvrdá rána pro Rheinmetall: Německo ruší nákup fregat, akcie se potápí až o 15 procent
9:54Česká ekonomika hlásí lepší náladu, tahounem jsou spotřebitelé
9:45Zbrojní gigant KNDS směřuje na burzy ve Frankfurtu a Paříži

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět