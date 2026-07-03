Je AI bublina blízko prasknutí? Co říká pět oblíbených tržních indikátorů

Akciové indexy tažené boomem kolem umělé inteligence útočí na historická maxima, výrobci čipů a pamětí reportují rekordní marže a na první pohled se zdá, že současná rally na akciových trzích může pokračovat. Řada investorů si však začíná klást otázku, zda dnešní situace nenese znaky technologické bubliny. Podívali jsme se proto na několik populárních indikátorů, které mohou napovědět, zda se americký akciový trh nepohybuje v příliš vysoko.
Shiller CAPE (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio) porovnává cenu akcií s průměrnými zisky za posledních deset let očištěnými o inflaci. Na rozdíl od běžného ukazatele P/E eliminuje vliv krátkodobých výkyvů hospodaření a nabízí pohled na dlouhodobé ocenění trhu.
Zdroj: Schiller Data
Průměrná hodnota CAPE letos dosahuje 39,1 bodu, přičemž úrovně nad 30 bývají považovány za známku velmi vysokého ocenění akcií. Dlouhodobý průměr ukazatele se přitom pohybuje okolo 19 bodů. Historie ukazuje, že vysoké hodnoty CAPE bývají spojeny s nižšími výnosy v následujících deseti až patnácti letech. Nejde však o nástroj pro načasování trhu – akcie mohou růst ještě dlouho poté, co se ukazatel dostane na extrémní úrovně.
Dalším často používaným ukazatelem je Buffett indikátor, který porovnává celkovou tržní kapitalizaci amerických akcií s hrubým domácím produktem Spojených států. Pokud hodnota akciového trhu výrazně převyšuje velikost ekonomiky, mohou být ceny akcií nadhodnocené.
Na konci června dosáhl Buffett indikátor historického maxima, když se vyšplhal na 230 %. Americké akcie tak mají aktuálně přibližně 2,3krát vyšší hodnotu než roční výkon americké ekonomiky. Pro srovnání, během dot-com bubliny indikátor dosáhl zhruba 140 %. Samotný Warren Buffett v minulosti uvedl, že pokud se hodnoty začnou blížit 200 %, trh si začíná zahrávat s ohněm.
Další pohled nabízí Tobinovo Q, které porovnává tržní hodnotu firem s náklady na jejich vybudování. Jinými slovy odpovídá na otázku, zda investoři platí za společnosti více, než kolik by stálo jejich vytvoření od nuly. Hodnota 1 představuje férové ocenění, vyšší hodnoty naznačují optimistická očekávání investorů a hodnoty pod 1 naopak podhodnocení.
Slabinou ukazatele je skutečnost, že moderní technologické firmy vytvářejí významnou část své hodnoty prostřednictvím nehmotných aktiv, jako jsou software, značky nebo data, která se zachycují obtížněji.
Jako přibližnou alternativu Tobinova Q lze využít sérii Corporate Equities as a Percentage of Net Worth z databáze FRED. Ukazatel porovnává tržní hodnotu akcií nefinančních podniků s jejich čistým jměním, tedy hodnotou aktiv po odečtení závazků. Přestože nejde o totožný výpočet, oba indikátory vycházejí ze stejné ekonomické logiky a snaží se zachytit rozdíl mezi tržním oceněním firem a hodnotou jejich podkladových aktiv.
Aktuální hodnoty ukazatele naznačují, že ocenění amerických firem zůstává výrazně nad úrovněmi odpovídajícími účetní hodnotě nebo hodnotě podkladových aktiv.
Vedle valuací investoři sledují také makroekonomické indikátory, které mohou napovědět, zda vysoké ceny akcií podporuje zdravý ekonomický růst.
Jedním z nich je rozdíl mezi výnosem desetiletých a dvouletých amerických státních dluhopisů. Za normálních okolností jsou dlouhodobé výnosy vyšší než krátkodobé. Pokud se rozdíl dostane do záporných hodnot, hovoří se o inverzi výnosové křivky. Historicky inverze předcházela většině amerických recesí, a proto ji investoři pečlivě sledují.
Zdroj: Bloomberg
Aktuálně je spread mezi desetiletými a dvouletými americkými dluhopisy v kladných hodnotách. V průběhu letošního roku však rozdíl mezi oběma výnosy citelně klesal. To odráží změnu očekávání investorů ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb a inflace. Plošší výnosová křivka sama o sobě neznamená bezprostřední příchod recese, historicky však bývá spojována s pozdější fází hospodářského cyklu a nižšími očekáváními ekonomického růstu.
Dalším zajímavým indikátorem je NAAIM Exposure Index, který sleduje průměrnou akciovou expozici aktivních portfolio manažerů. Hodnota 100 znamená plnou investici do akcií, zatímco nižší hodnoty signalizují opatrnější přístup. Negativní hodnoty dokonce znamenají, že portfolio manažeři v průměru sázejí na pokles akciového trhu.
Zdroj: Bloomberg
Aktuální hodnota 98,59 bodu naznačuje, že profesionální správci aktiv zůstávají téměř plně zainvestovaní v akciích. Samotný ukazatel sice nedokáže předpovědět obrat trhu, ukazuje však, že profesionální investoři zůstávají velmi optimističtí a většinu dostupného kapitálu již mají v akciích.
Žádný z uvedených indikátorů nedokáže spolehlivě určit okamžik obratu trhu. Pokud se však více ukazatelů současně pohybuje na historicky vysokých úrovních, investoři by měli počítat s tím, že budoucí výnosy mohou být nižší a riziko výraznější korekce vyšší než v předchozích letech. AI boom tak může pokračovat, zároveň ale přibývá signálů, které nabádají k větší obezřetnosti.