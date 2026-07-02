Techy rozhodila zpráva Mety a japonský tlak trvá. Do toho vyjdou důležitá data

Zájem investorů se postupně koncentroval do jediného tématu a po masivním nárůstu tržní hráči logicky číhají na známky zaváhání, aby rychle vzali zisky. To je podle nás hlavní závěr z aktuálního poklesu, který táhnou hlavně polovodiče a který spustila včerejší zpráva Mety. Dominantní provozovatel sociálních sítí dosud využíval datacentra pro vlastní byznys, ale ohlásil, že připravuje jejich komerční využití, tedy pronájem. Spolu s tím se okamžitě rozjely spekulace ohledně navýšení nabídky výpočetního výkonu, možného utlumení investic do další kapacity atp. Ačkoli jsou takové závěry dost předčasné, trh reaguje velmi nervózně.
Po včerejším poklesu to podle futures vypadá na další červený úvod v zámoří i dnes. Mezitím ovšem evropské akciové indexy převážně stoupají, a to DAX o 0,2 pct, FTSE100 o 0,4 pct a CAC40 o 0,6 pct. Výjimkou je technologicky více exponovaný AEX, který ztrácí půl procenta.
Do hry ale odpoledne promluví také další téma. Trh práce v USA by měl za červen vykázat pomalejší růst počtu pracovních míst (113 tis.), což by ale momentálně akciím i dluhopisům mohlo vyhovovat. Paralelně s AI totiž probíhá debata o zvedání sazeb Fedu. Momentálně je trh nastaven na říjnový termín a případný odklad by sentimentu pomohl. To by připadalo do úvahy, pokud by se potvrdilo, že trh práce dál nesílí. V opačném případě bychom čekali negativní reakci.
Důvodem je i to, že dluhopisový trh zůstává pod tlakem, a to i přes pokračující pokles cen ropy a inflačních očekávání. Japonský jen posílil k dolaru na 161,30, ale není jasné, jestli za tím stojí akce BoJ. Mezitím ovšem dál strmě narostly výnosy japonských dluhopisů a nákaza je vidět i na západních trzích. O to víc by bylo nepříjemné, pokud by americký trh práce oživil obavy z poptávkových inflačních tlaků.
Eurodolar se po včerejším poklesu dnes zvedá na 1,1415, zlato mírně roste. Koruna lehce posiluje na 24,22 za euro bez nových zpráv.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:42 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2100
|-0.0484
|24.2437
|24.2061
|CZK/USD
|21.2055
|-0.3782
|21.3025
|21.2025
|HUF/EUR
|355.2778
|-0.0710
|356.1839
|355.1190
|PLN/EUR
|4.2907
|-0.0413
|4.2969
|4.2886
|CNY/EUR
|7.7522
|0.2955
|7.7527
|7.7237
|JPY/EUR
|183.9920
|-0.5322
|185.1071
|183.6030
|JPY/USD
|161.1595
|-0.8643
|162.5970
|161.0650
|GBP/EUR
|0.8548
|-0.2334
|0.8572
|0.8548
|CHF/EUR
|0.9191
|-0.1917
|0.9215
|0.9184
|NOK/EUR
|11.2712
|-0.0736
|11.3042
|11.2677
|SEK/EUR
|11.0655
|-0.0438
|11.0861
|11.0575
| USD/EUR
|1.1418
|0.3383
|1.1419
|1.1375
|AUD/USD
|1.4478
|-0.1724
|1.4526
|1.4474
|CAD/USD
|1.4187
|-0.1889
|1.4224
|1.4186