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Techy rozhodila zpráva Mety a japonský tlak trvá. Do toho vyjdou důležitá data

Techy rozhodila zpráva Mety a japonský tlak trvá. Do toho vyjdou důležitá data

02.07.2026 10:45
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Zájem investorů se postupně koncentroval do jediného tématu a po masivním nárůstu tržní hráči logicky číhají na známky zaváhání, aby rychle vzali zisky. To je podle nás hlavní závěr z aktuálního poklesu, který táhnou hlavně polovodiče a který spustila včerejší zpráva Mety. Dominantní provozovatel sociálních sítí dosud využíval datacentra pro vlastní byznys, ale ohlásil, že připravuje jejich komerční využití, tedy pronájem. Spolu s tím se okamžitě rozjely spekulace ohledně navýšení nabídky výpočetního výkonu, možného utlumení investic do další kapacity atp. Ačkoli jsou takové závěry dost předčasné, trh reaguje velmi nervózně. 

Po včerejším poklesu to podle futures vypadá na další červený úvod v zámoří i dnes. Mezitím ovšem evropské akciové indexy převážně stoupají, a to DAX o 0,2 pct, FTSE100 o 0,4 pct a CAC40 o 0,6 pct. Výjimkou je technologicky více exponovaný AEX, který ztrácí půl procenta. 

Do hry ale odpoledne promluví také další téma. Trh práce v USA by měl za červen vykázat pomalejší růst počtu pracovních míst (113 tis.), což by ale momentálně akciím i dluhopisům mohlo vyhovovat. Paralelně s AI totiž probíhá debata o zvedání sazeb Fedu. Momentálně je trh nastaven na říjnový termín a případný odklad by sentimentu pomohl. To by připadalo do úvahy, pokud by se potvrdilo, že trh práce dál nesílí. V opačném případě bychom čekali negativní reakci. 

Důvodem je i to, že dluhopisový trh zůstává pod tlakem, a to i přes pokračující pokles cen ropy a inflačních očekávání. Japonský jen posílil k dolaru na 161,30, ale není jasné, jestli za tím stojí akce BoJ. Mezitím ovšem dál strmě narostly výnosy japonských dluhopisů a nákaza je vidět i na západních trzích. O to víc by bylo nepříjemné, pokud by americký trh práce oživil obavy z poptávkových inflačních tlaků. 

Eurodolar se po včerejším poklesu dnes zvedá na 1,1415, zlato mírně roste. Koruna lehce posiluje na 24,22 za euro bez nových zpráv.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:42 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2100 -0.0484 24.2437 24.2061
CZK/USD 21.2055 -0.3782 21.3025 21.2025
HUF/EUR 355.2778 -0.0710 356.1839 355.1190
PLN/EUR 4.2907 -0.0413 4.2969 4.2886
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.7522 0.2955 7.7527 7.7237
JPY/EUR 183.9920 -0.5322 185.1071 183.6030
JPY/USD 161.1595 -0.8643 162.5970 161.0650
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8548 -0.2334 0.8572 0.8548
CHF/EUR 0.9191 -0.1917 0.9215 0.9184
NOK/EUR 11.2712 -0.0736 11.3042 11.2677
SEK/EUR 11.0655 -0.0438 11.0861 11.0575
USD/EUR 1.1418 0.3383 1.1419 1.1375
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4478 -0.1724 1.4526 1.4474
CAD/USD 1.4187 -0.1889 1.4224 1.4186
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



 

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