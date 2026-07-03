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Slabá data z trhu práce podpořila akcie, Tesla překvapila růstem a Trumpův tlak na Fed neustává

Slabá data z trhu práce podpořila akcie, Tesla překvapila růstem a Trumpův tlak na Fed neustává

03.07.2026 8:52
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Evropské i americké akciové futures naznačují pozitivní otevření trhů, přestože investory znejistila výrazně slabší data z amerického trhu práce. V Česku se dnes bez dividendy obchoduje Doosan Škoda Power a Erste Poland oznámila jednorázový dopad spojený s prodejem správce fondů.

Článek se odemkne 03.07.2026 9:52

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