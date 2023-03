Novák a Cyrani po rekordních číslech ČEZ: Nejtěžší část krize jsme zvládli. Extrémně úspěšný i volatilní rok indikuje rekordní dividendu

Rok 2022 byl z pohledu provozního zisku EBITDA i čistého zisku pro energetiku ČEZ nejúspěšnějším rokem v historii. Dosáhla zisku EBITDA 131 miliard korun a čistý očištěný zisk přes 80 miliard korun, což indikuje rekordní dividendu pro akcionáře asi 117 korun na akcii při 80% výplatním poměru. K dividendě ČEZ v tuto chvíli více neřekne, návrh lze čekat v někdy v květnu před valnou hromadou. „Rok to byl extrémně úspěšný, co se týká výroby elektřiny a jejího prodeje, extrémně volatilní. Jako všechny energetiky jsme museli vynakládat enormní množství prostředků na maržové vklady, 26. srpna jsme dosáhli deponovaných skoro 200 miliard korun, abychom vůbec mohli na trhu fungovat. Udělali jsme spoustu opatření, abychom to zvládli. V Evropě je několik firem, které to nezvládly a skončily. I díky této volatilitě se výrazně zadařilo našemu tradingu,“ bilancuje v rozhovoru pro Patria.cz finanční ředitel ČEZ Martin Novák.





200 miliard maržových vkladů při ročnímu obratu 288 miliard

Vrchol maržových vkladů dne 26. srpna 2022 atakoval 200 miliard korun při obratu celé skupiny ČEZ v loňském roce přes 288 miliard korun. „Držet jako jakákoli velká firma v kterémkoli odvětví tři čtvrtě ročního obratu v penězích je dost složitá situace. Po celý rok 2022 jsme dělali mnoho opatření tak, abychom uvolnili likviditu, kde ji bylo možné uvolnit, získali půjčku od státu jako další firmy v Evropě, abychom to nakonec zvládli se ctí,“ shrnuje pro Patria.cz Novák.

Rekord tradingu hnaný volatilitou se zopakuje těžko

Trading ČEZ vydělal loni skoro 27 miliard korun a dle slov finančního ředitele je to vysoce pravděpodobně neopakovatelná situace. „To je i na celkovém výsledku 131,6 miliardy korun zásadní číslo. Je to dáno extrémní volatilitou, ale i zkušeností našeho tradingového týmu, který podle mne patří k nejlepším v Evropě,“ konstatuje Novák a dodává, že očekávání pro letošek jsou výrazně mírnější právě s odkazem na neopakovatelnou volatilitu.

Čtěte také: ČEZ představil výsledky vysoko nad očekáváním a potvrdil výhled pro rok 2023

Výhled započetl daň z mimořádných zisků

"Výhled pro letošní rok počítá se ziskem 30-40 miliard korun, což opticky vypadá jako velký pokles oproti roku 2022. Je to dáno hlavně tím, že čekáme menší výsledek tradingu, platíme odvody na zastropované ceny elektřiny a daň z mimořádných zisků. Na druhou stranu tento odhad znamená, že daň z nadměrných zisků nám opravdu odebírá nadměrné zisky ale ne zisky jako takové. Za normálních okolností by zisk 30-40 miliard korun byl velmi slušným rokem,“ konstatuje Novák.

Nejtěžší část plynové krize jsme zvládli, příští zima vypadá v pořádku

Jak vidí ředitel divize obchod a strategie Pavel Cyrani vývoj plynové krize, letošek i nadcházející zimu? „Nejtěžší část krize rok 2022 se podařilo české i evropské energetice zvládnout, výpadky plynu z Ruska nahradil LNG i zapojením nových dodávek z Norska a dalších zemí. V neposlední řadě hodně úspor dosáhli sami zákazníci. Oproti začátku roku 2022, kdy jsme měli rekordně prázdné zásobníky, jsme ke konci roku měli zásobníky naopak rekordně plné a tato situace pokračuje. V tuto chvíli jsme s naplněností zásobníků přes 50 procent, což je k dnešnímu datu zhruba trojnásobek toho, co jsme jako Česká republika měli loni. Pokud se nestane něco zcela neočekávaného, tak by i zima 23/24 z pohledu zásobování plynem měla být v pořádku,“ říká pro Patria.cz Pavel Cyrani.

Čtěte také: Komentář analytika: Čistý zisk ČEZ překonal odhady, management indikuje rekordní dividendu

Tržní ceny elektřiny na sestupu, rok 2026 u 100 eur

„K dnešnímu dni klesla velkoobchodní cena elektřiny téměř na euro přesně na úroveň, kterou jsme měli 1. ledna 2022, tedy hlavní krizi máme za sebou. I výhledy pro další roky klesají, na rok 2024 někam pod 130 euro, na rok 2026 už je 100 eurům. Plyn klesá někam ke 40 eurům, což řada analytiků považuje za nový standard pro evropskou cenu plynu v případě zásobování s velkým podílem LNG plynem,“ dodává pro Patria.cz Cyrani.

Na Patria.cz v blízké době přineseme širší souhrn bilance hospodaření ČEZ za rok 2022 a výhledu pro rok 2023 s komentáři CEO ČEZ Daniela Beneše, CFO Martina Nováka a šéfa strategie Pavla Cyraniho.