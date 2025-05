Finanční ředitel ČEZ Novák: Víme, že jsme dividendový titul. EDF učiní proti podpisu vše

Skupina dosáhla v prvním letošním čtvrtletí očištěného čistého zisku 12,7 miliardy korun, který výrazně předčil očekávání analytiků (9,82 mld. Kč v anketě Bloomberg). Zisk je meziročně nižší o 6 % a potvrdil jeho celoroční výhled v rozmezí 25 až 29 miliard korun. Zlepšení o dvě miliardy se dotklo výhledu pro EBITDA. navrhuje dividendu ve výši 47 korun na akcii, což odpovídá 80 % zisku za rok 2024. O kvartálním výsledku hospodaření, dividendě, dění kolem jaderného tendru či očekávání pro další vývoj cen elektřiny hovoříme v rozhovoru s finančním ředitelem Martinem Novákem.

Patria.cz: Začněme komentářem k hlavním číslům prvního čtvrtletí 2025. Které okolnosti a drivery vyzdvihnete?

Výsledek EBITDA dosáhl v prvním letošním čtvrtletí 43 miliard korun, což je zlepšení o 2,6 miliardy korun a sedm procent. V zásadě jediným výrazným negativním faktorem je pokles cen elektřiny, který se mezikvartálně projevil dopadem v rozsahu 4,5 miliardy korun.

Z kladných faktorů pro EBITDA je tím největším v rozsahu 4,3 miliardy korun začlenění GasNetu. Ten jsme začali konsolidovat od prvního září loňského roku, v meziročním srovnání tedy ještě tato položka nebyla.

Distribuce hodně investovala a investuje a dnes má vyšší povolené výnosy díky vyšším investicím z minulosti. Spolu s korekčními faktory je celkový efekt +1,5 miliardy korun.

Meziroční efekt 2,2 miliardy korun pak jde za segmentem Prodej, kde hrají ale roli jednorázové faktory, protože Prodej musel loni během teplé zimy prodat na volném trhu část elektřiny, kterou si předtím zajistil pro zákazníky. A dále klesly náklady na pořízení elektřiny i plynu a byly nižší náklady na odchylky poté, co se situace na trhu stabilizovala. Ke zlepšení EBITDA přispěly také ESCO firmy.

Na čistém zisku, který meziročně klesl o 6 procent, je hlavním faktorem růst odpisů. O 2,2 mld. Kč vzrostly odpisy uhelných elektráren, které jsme akcelerovali od loňského 1. října. Začlenění GasNetu pak má vliv na odpisy v rozsahu 2,7 miliardy korun.

Pozitivní efekt prodeje polských aktiv je miliarda korun.

Patria.cz: Hned v úvodu zmiňujete trend poklesu elektřiny. Váš přeprodej po prvním čtvrtletí dosahuje 29,2 TWh na průměrné ceně 94 EUR pro rok 2026 a 15,1 TWh už na průměrné ceně 80 EUR pro rok 2027.

Ano, je to nejzásadnější téma. Pokud se něco nestane na komoditních trzích nebo nepřijde nějaký přelomový geopolitický vývoj, jednoznačně vidíme trend poklesu tržních cen elektřiny, doprovázený stagnací tržních cen CO2 povolenek. V základním scénáři očekáváme pokračování tohoto trendu.

Patria.cz: Pojďme k výhledu. Ten jste pro celý letošní rok potvrdili na úrovni čistého zisku a mírně jej zlepšili na úrovni EBITDA. Co jsou hlavní faktory a motivy kroku?

Je to spíše souhrn řady drobných faktorů, zlepšení výhledu na úrovni EBITDA je relativně malé – posun o dvě miliardy korun směrem nahoru. Těmi důvody jsou zejména lepší výsledky segmentu Distribuce i segmentu Prodej a dále v rámci segmentu Výroba zejména větší zima nebo o něco lepší realizační ceny, než se kterými jsme kalkulovali.

Jsme přesvědčeni, že spodní mez původního intervalu 125 miliard korun bychom měli určitě překonat, proto jsme interval posunuli na 127 až 132 miliard korun.

Patria.cz: Spolu s výsledky prvního kvartálu komunikujete návrh dividendy z výsledku roku 2024. Tím návrhem je 47 korun na akcii, což je meziročně méně a horní mez standardního intervalu v rámci dividendové politiky vyplácet 60 až 80 procent čistého zisku. Jaké jsou argumenty a motivy managementu pro právě takové aktuální nastavení dividendy?

Jak říkáte, naše pásmo je 60 až 80 čistého zisku. Víme, že jsme dividendovým titulem, naši akcionáři kupují akcii kvůli dividendě. Víme, že jsme schopni vyplatit 80 procent. Proto jsme je navrhli.

Patria.cz: Pojďme k tématu v posledních dnech a týdnech třaskavě přítomnému v médiích – jadernému tendru. Na úvod této části se zeptám na zhodnocení dopadů soudního rozhodnutí, které odkládá podpis dohody.

V tuto chvíli je dopad spíše organizační. Elektrárna Dukovany II musí přijímat opatření typu podávání kasační stížnosti, což udělá příští týden. Uvidíme, jak rychlé bude řešení. Pokud rychlé, dopady budou malé, pokud to potrvá dlouho, náklady budou narůstat.

Patria.cz: Bouřlivě médii prostoupil dopis francouzského eurokomisaře, nejprve hodnocen jako „počátek vyšetřování EK“, později spíše relativizován a zlehčován. Ostře se nicméně vymezil šéf Daniel Beneš, který aktivitu označil za součást snahy, aby v Česku žádné nové jádro nevzniklo.

Hodně bylo řečeno a mnoho nového neřeknu. Vláda dostala dopis od francouzského eurokomisaře, který se k věci vyjadřoval. Následně mluvčí EK řekl, že to není oficiální dopis Komise.

EDF se přirozeně snaží dělat co může, aby nedošlo k podpisu s KHNP. Vědí, proč to dělají. Ze strany byli vyzváni, aby zveřejnili svou vlastní nabídku, což neučinili.

Jak už padlo i z úst našeho generálního ředitele, smlouva je těžko podepsatelná s Francouzi. EDF se tedy bude snažit, aby nebyla podepsána s nikým.

Patria.cz: Značné šumy se objevují kolem procesu notifikace pro dva bloky.

Považujeme to za relativně jednoduchou věc, de facto kopírování toho, co bylo schváleno pro jeden blok. Nevidíme důvod, proč bychom neměli získat schválení pro dvojblok.

Patria.cz: Můžeme pro naše publikum shrnout rozhodnutí o prodeji 80% podílu v entitě Elektrárna Dukovany II a co to mění pro proces či investora, akcionáře?

Na financování a provozní model tato transakce nemá vliv. Až bude notifikována návratná finanční výpomoc pro dvojblok, bude financováno ze strany státu za 0 % p. a. Až elektrárna naběhne, naběhne také úrok a elektrárna bude splácet po dobu 30 let. Na 40 let bude mít výkupní kontrakt na cenu elektřiny, která bude reflektovat pořizovací hodnotu plus náklady – na tom se vůbec nic nemění.

Co se mění: Kdyby elektrárna celá byla na naší rozvaze (i když ji financuje stát), účetně by se nám konsolidoval celý dluh tohoto projektu, který by v určitém okamžiku byl tak velký, že bychom si obtížně mohli půjčovat na cokoli jiného. Ratingový ukazatel čistého dluhu vůči EBITDA by byl vysoko přes 3,5 a to by byl problém pro rozvoj všeho dalšího nejaderného, co zamýšlíme udělat do konce této dekády.

Jedním z důvodů prodeje je tedy také úvaha, že pokud stát „vše“ platí a nese benefity i rizika, měl by je také vlastnit.

Druhým důvodem je, že transakce nám umožní realizovat naše investice, které do konce dekády přesahují 400 miliard korun. Ty bychom při očekávání tak vysokého zadlužení v souvislosti s jádrem nemohli realizovat.

20% podíl jsme si ponechali z důvodu zastoupení v orgánech společnosti, abychom ji mohli podporovat strategicky a měli přístup k informacím z pozice akcionáře. Nadále platí, že společnost podporujeme prostřednictvím SLA smluv, které má EDU II uzavřeny s řadou našich společností ve skupině.

Patria.cz: Podívejme se blíže na ony klíčové investice v objemu 400 miliard korun, plánované do konce dekády.

Jsou to hlavně investice do stávajících jaderných elektráren vč. jaderného paliva a investice do konverze tepláren z uhlí na plynové palivo. Pak jde o investice do elektrické a plynové distribuce a také do obnovitelných zdrojů. Dále to jsou investice v rovině organického i akvizičního růstu do B2B projektů typu Elevion.

Grafy: Zpráva k výsledkům hospodaření za I. čtvrtletí 2025



Ing. Martin Novák, MBA vystudoval VŠE v Praze, fakultu mezinárodních vztahů. Taktéž absolvoval Executive Master of Business Administration Program (MBA) na KATZ School of Business, University of Pittsburgh se zaměřením na energetiku. Svou kariéru začal jako daňový poradce v Price Waterhouse v roce 1994. Odtud přešel do České rafinérské, kde pracoval v letech 1996–2001. Následujících 5 let působil ve společnostech Conoco v Houstonu, v Londýně a v Praze. Ve Skupině působí od roku 2006. Od 1. ledna 2008 je ředitelem divize finance Skupiny , od května 2008 členem představenstva a od října 2011 do prosince 2019 byl také místopředsedou představenstva , a. s. Během jeho působení se podařilo snížit náklady v divizi finance díky zásadní restrukturalizaci a tvorbě centra sdílených služeb a zrychlit reportování výsledků pro externí trh.