Martin Kycelt: Microsoft překonal odhady, Alphabet potěšil u cloudu. Moneta splnila očekávání

Dlouho očekávané vyjádření britského tržního regulátora ohledně akvizice Blizzard gigantem dopadlo zklamáním. Transakce by podle Britského antimonopolního úřadu (CMA) změnila budoucnost rychle rostoucího trhu s cloudovými hrami, což by v následujících letech vedlo k omezení inovací a k menšímu výběru pro britské hráče. Do toho představil své výsledky, které vyvolaly překvapivě silnou pozitivní reakci na akciích, přestože cloudový byznys Azure zpomalil růst už jen na 27 % yoy. Naopak u Alphabetu byl právě cloud hlavním zdrojem pozitivního překvapení, když se poprvé prezentoval kladným provozním výsledkem.



A dnes před otevřením trhu reportovala svá čísla také MONETA Money Bank, která překonala konsensus trhu na čistém zisku, jenž dosáhl 1,22 miliardy Kč, i když byl ovlivněn především poklesem čistého úrokového výnosu, zejména v důsledku nutnosti nabízet vklady s konkurenceschopnou úrokovou sazbou.



Komentáře k současnému dění na trzích a u výsledkové sezóny poskytuje ve videu makléř Patria Finance Martin Kycelt.

Další videorozhovory z dílny Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.