Čistý zisk Monety překonal očekávání trhu, čistý úrokový výnos byl naopak lehce nižší než odhady

MONETA Money Bank dnes oznámila své výsledky za první čtvrtletí roku 2023. Čistý zisk dosáhl 1,22 miliardy Kč a převýšil tak očekávání analytiků dle průzkumu Reuters, které bylo nastaveno na 0,97 mld. Kč. Tento výsledek byl v souladu s tržním výhledem zveřejněným v únoru 2023. Čistý zisk byl dle očekávání ovlivněn především poklesem čistého úrokového výnosu, zejména v důsledku nutnosti nabízet vklady s konkurenceschopnou úrokovou sazbou.



MONETA doručila čistý úrokový výnos ve výši 2,03 miliardy Kč (odhad trhu 2,05 mld. Kč). Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 19,4 procenta na 616 milionu Kč díky růstu prodejů produktů třetích stran, kde výnosy související s prodejem pojištění tvořily 282 milionů Kč a výnosy z prodeje investičních fondů přispěly 72 miliony Kč. Celkově dosáhly provozní výnosy 2,8 miliardy Kč.



Provozní náklady za toto čtvrtletí byly stabilní ve výši 1,5 miliardy Kč, navzdory inflačnímu prostředí a vyšším povinným příspěvkům do regulatorních fondů. Ty meziročně vzrostly o 22 procent na 267 milionů Kč, což přímo souvisí s vysokým růstem klientských vkladů. Počet zaměstnanců klesl na konci března na 2 553 neboli o 12,8 procenta.



Náklady na riziko zaznamenaly v prvním čtvrtletí čisté rozpuštění opravných položek ve výši 116 milionů Kč neboli kladných 0,17 procenta průměrného úvěrového portfolia v čisté výši. Výsledné náklady na riziko jsou lepší, než se očekávalo, díky úspěšným prodejům úvěrů v selhání („NPL“), které generovaly výnos ve výši 221 milionů Kč. Výkonnost úvěrového portfolia byla i nadále dobrá díky solidní platební morálce u všech našich produktů a klientských segmentů. Poměr NPL úvěrů skupiny MONETA tak klesl na historicky nejnižší úroveň – 1,3 procenta. To je pozitivní výsledek oproti 1,8 procenta za stejné období minulého roku. Vzhledem k současné ekonomické nejistotě banka zpřísnila pravidla pro poskytování nových úvěrů.



Silná regulatorní kapitálová pozice zůstala na stabilní úrovni 30,8 miliardy Kč. Kapitálová přiměřenost dosáhla 18,1 procenta a náš nadbytečný kapitál převyšující cíl stanovený vedením ve výši 16,6 procenta dosáhl 2,5 miliardy Kč. MONETA obdržela od České národní banky (ČNB) aktualizovaný požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL) na individuálním základě, který se ke konci roku 2023 zvýší z 23,1 procenta na 23,2 procenta (včetně rezervy stanovené vedením ve výši 1 procenta). Vedení skupiny MONETA tedy očekává, že ke splnění tohoto požadavku do konce roku bude potřeba získat další kapitál ve výši přibližně 3,5 miliardy Kč. MONETA rovněž plánuje nabídnout v květnu 2023 podřízené depozitní nástroje, kterými tento kapitálový požadavek pokryje.



Likviditní pozice na konci prvního čtvrtletí dosáhla nejvyšší úrovně od vstupu na burzu v roce 2016. Vysoce kvalitní likvidní aktiva dosáhla výše 108 miliardy Kč a představovala tak 31 procent z 349,9 miliardy Kč klientských vkladů a 39 procent z 279 miliard Kč klientských vkladů na požádání. Vysoce kvalitní likvidní aktiva vzrostla od prvního čtvrtletí roku 2022 o 44 miliard Kč. Ukazatel krytí likvidity dosáhl 274 procent, což je vysoko nad regulatorním limitem ve výši 100 procent. Fondem pojištění vkladů je pokryto 83 procent klientských vkladů.



Vedení skupiny MONETA i nadále plánuje dosáhnout v příštích pěti letech kumulativního čistého zisku ve výši minimálně 23,6 miliardy Kč dle výhledu zveřejněného 3. února 2023. Na rok 2023 očekává čistý zisk alespoň ve výši 4,3 mld. Kč. Ve druhém a třetím kvartálu očekává banka postupné zlepšení čistého úrokového výnosu.





Zdroj: Moneta, Reuters