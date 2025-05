Tržby Microsoftu pohání cloud, příjmy překvapila Meta

Americké softwarové společnosti vzrostl ve třetím fiskálním čtvrtletí čistý zisk o 18 procent na 25,8 miliardy USD (568,6 miliardy Kč). Firmě pomáhá zájem o cloudové služby a umělou inteligenci (AI). Tržby za tři měsíce do konce března stouply o 13 procent na 70,1 miliardy USD. Analytici dotazovaní agenturou LSEG očekávali tržby jen 68,42 miliardy USD. Tržby cloudových služeb Azure vzrostly ve čtvrtletí o 33 procent. Tržby divize Intelligent Cloud, pod kterou Azure spadá, se zvýšily o 21 procent na 26,8 miliardy USD.



Microsoft investuje miliardy do budování infrastruktury a rozšiřuje datová centra. Ve třetím čtvrtletí kapitálové výdaje vzrostly o 52,9 procenta na 21,4 miliardy USD. plánuje v letošním roce investovat do budování datových center 80 miliard USD.



Microsoft patří mezi klíčové technologické firmy, které od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu procházejí obdobím nejistoty a otřesů. Akcie výrazně kolísají a prudké výkyvy na trzích už připravily akcionáře o biliony dolarů v důsledku cel a dalších opatření. Od lednové inaugurace Trumpa cena akcií klesla o téměř osm procent.

Americká internetová společnost Meta Platforms, která provozuje například sociální sítě a Instagram či komunikační platformu WhatsApp, v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 35 procent na 16,644 miliardy USD (366,8 miliardy Kč). Společnost také o 16 procent meziročně navýšila tržby na 42,314 miliardy USD (932,3 miliardy Kč). Překonala tak odhady analytiků, kteří podle dat shromážděných společnosti LSEG v průměru očekávali, že dosáhne tržeb 41,4 miliardy USD.



Firma zároveň uvedla, že sleduje nepříznivý vývoj stran regulací v USA a EU. "Evropská komise nedávno rozhodla, že náš model předplatného bez reklam není v souladu s nařízením o digitálních trzích (DMA). Na základě zpětné vazby od EK v souvislosti s DMA očekáváme, že budeme muset provést určité úpravy našeho modelu," uvedla Meta s tím, že dopad na podnikání a tržby v EU lze očekávat už v letošním třetím čtvrtletí.