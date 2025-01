Trh, který teď nepromíjí. Microsoft zklamal cloudem a akcie zamířily dolů

Gigant předstoupil před investory s výsledky za poslední loňské čtvrtletí. Z nich si trh vytáhl zejména zpomalení růstu cloudového byznysu a v souladu s aktuálním módem nepromíjení vůči růstovému zaváhání v čemkoli kolem AI akcie míří v prodlouženém obchodování dolů.

Azure cloudový byznys vykázal 31% růst tržeb ve srovnání s 34% růstem v předchozím třetím loňském čtvrtletí, což si trhy vyložily nemilosrdně jako „bacha, začíná to chladnout“.

Co na tom, že celkové příjmy za jeho fiskální druhé čtvrtletí meziročně poskočily o 12 % na bezmála 70 miliard dolarů (69,6) a zisk dosáhl 3,23 dolaru na akcii, když trh čekal dle konsensu Bloomberg čísla 68,9 mld. USD a 3,12 USD.

Akcie bezprostředně odpověděly v americkém aftermarketu poklesem o více jak 5 procent. Proč to? Proto, že firma je brána jako lídr v komercializaci AI díky partnerství s Open AI, například skrze Copilot. A jak jsme řekli na začátku, po ruchu kolem levného čínského řešení DeepSeek z úvodu týdne trh dnes zkrátka jakékoli zaváhání nepromíjí.

Trochu AI backgroundu: Microsoft začátkem ledna oznámil, že hodlá v tomto finančním roce investovat kolem 80 miliard dolarů (téměř dva biliony Kč) do výstavby datových center k trénování AI a k provozu aplikací využívajících AI. Microsoft se v oblasti umělé inteligence ve velké míře opírá o partnerskou firmu OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Microsoft již do OpenAI investoval více než 13 miliard dolarů. Společnost OpenAI v roce 2022 svůj systém ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k současné vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci. Do dlouhé býčí vlny rozmachu AI, hnané zejména akciemi Nvidia, ale i Microsoftu, v úvodu tohoto týdne "hodil vidle" levný čínský AI model DeepSeek a jak poznamenal i analytik Patria Finance Branislav Soták v týdenním výhledu, výsledky velkých techů tak přicházejí do blbé nálady na trhu.