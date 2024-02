Tomáš Vlk: ČNB snížila sazby o 50 bps. Koruna se nemá o co opřít a má prostor dále oslabovat

Česká národní banka dnes rozhodla o snížení sazeb o půl procentního bodu (50 bps) a koruna prudce oslabila. "Mírná většina trhu sázela před dnešním rozhodnutím na snížení sazeb o čtvrt procentního bodu, menšina včetně nás na půlbodové snížení," uvádí hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk. "ČNB vyslala silný holubičí signál už tím, že pro toto rozhodnutí hlasovalo šest členů bankovní rady a jeden člen hlasoval o ještě silnější snížení, a to o 0,75 procentního bodu," upozornil Tomáš Vlk. Jak komentuje novou prognózu ČNB, další výhled sazeb či vyhlídky pro českou korunu?

Tyto podmínky hovoří pro poměrně výrazné snižování sazeb, a to podle prognózy a výhledu na tříměsíční PRIBOR až pod 3 %, podotýká hlavní analytik. Ve skutečnosti ale toto snižování nemusí být tak významné, dodává. Guvernér Michl naznačil, že se sazby budou nacházet nad hodnotami, které implikuje základní scénář nové prognózy. "V našem výhledu počítáme se snížením sazeb až na 4 % v závěru roku, ale i to znamená, že v několika nadcházejících zasedáních bude potřeba snížit sazby rychlejším tempem, jako dnes o 50 bazických bodů," říká Tomáš Vlk.



Koruna na dnešní rozhodnutí zareagovala oslabením skoro o 1 % vůči dolaru i euru a vypadá to, že se momentálně nemá o co opřít a má prostor dále oslabovat, pokračuje analytik. Politika ČNB se dává do kontrastu s politikou ECB a Fedu - zatímco české sazby klesají rychle dolů, Fed a ECB s nastartováním cyklu čekají a začnou snižovat sazby až v červnu. "A pokud si k tomu přidáme slabá čísla z české a německé ekonomiky, zůstává výhled pro korunu negativní. Bude-li kurz koruny slábnout výrazněji, může se tak pro ČNB stát zpětně argumentem, proč sazby nesnižovat tak rychle," uzavírá Tomáš Vlk.